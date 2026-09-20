Памфилова заявила о полном провале акции по срыву выборов

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 18 0

Председатель ЦИК допустила, что отдельные действия могли перенести на вечер.

Памфилова заявила о провале акции по срыву выборов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Акция по срыву выборов, которую планировали провести за рубежом и в нескольких крупных городах России, полностью провалилась. Об этом 20 сентября заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время итогового брифинга ЦИК.

Глава комиссии не исключила, что некоторые запланированные действия могли частично перенести на вечернее время.

«Акция провалилась полностью, но, может быть, решили такой хитрый манер частично перенести это на вечер. Может быть и так в некоторых случаях», — сказала Памфилова.

Председатель ЦИК обратила внимание, что вечером на избирательные участки также приходило много добропорядочных граждан. По ее словам, часть избирателей отправилась голосовать после возвращения с дачных участков.

Памфилова подчеркнула, что организаторы голосования обеспечили необходимые условия для всех граждан независимо от их политических взглядов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Выборы в Госдуму — 2026
20 сент
Лавров считает итоги выборов в ГД главным ответом на заявления ЕС
20 сент
МВД выявило 56 ложных сообщений о минировании в дни выборов
20 сент
ЦИК представит предварительные итоги выборов 21 сентября
20 сент
Предварительная явка на выборах в Госдуму достигла 56,66%
20 сент
ЦИК подведет окончательные итоги выборов не раньше 25 сентября
20 сент
Явка на платформе ДЭГ приблизилась к 91%
20 сент
Более трех тысяч волн DDoS-атак обрушились на инфраструктуру выборов
20 сент
Подсчет электронных голосов в Москве завершен на 100%
20 сент
Генпрокуратура не выявила серьезных нарушений в дни голосования
20 сент
В России завершилось голосование на выборах в Госдуму
+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
84.20
-0.31 96.67
-0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:20
Живого червя извлекли из века девушки в Краснодарском крае
22:13
Семь пострадавших: последствия ударов ВСУ по Брянской области
22:05
Лавров считает итоги выборов в ГД главным ответом на заявления ЕС
21:59
МВД выявило 56 ложных сообщений о минировании в дни выборов
21:52
Памфилова заявила о полном провале акции по срыву выборов
21:45
ЦИК представит предварительные итоги выборов 21 сентября

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
Россияне в Италии и Сингапуре проголосовали на выборах в Госдуму
В ЦИК назвали сроки объявления первых результатов выборов в Госдуму
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен