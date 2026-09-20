Памфилова заявила о полном провале акции по срыву выборов

Председатель ЦИК допустила, что отдельные действия могли перенести на вечер.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Акция по срыву выборов, которую планировали провести за рубежом и в нескольких крупных городах России, полностью провалилась. Об этом 20 сентября заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время итогового брифинга ЦИК.
Глава комиссии не исключила, что некоторые запланированные действия могли частично перенести на вечернее время.
«Акция провалилась полностью, но, может быть, решили такой хитрый манер частично перенести это на вечер. Может быть и так в некоторых случаях», — сказала Памфилова.
Председатель ЦИК обратила внимание, что вечером на избирательные участки также приходило много добропорядочных граждан. По ее словам, часть избирателей отправилась голосовать после возвращения с дачных участков.
Памфилова подчеркнула, что организаторы голосования обеспечили необходимые условия для всех граждан независимо от их политических взглядов.
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