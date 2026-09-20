Живого червя извлекли из века девушки в Краснодарском крае

В Крымской центральной районной больнице врачи провели операцию по удалению редкого паразита, обнаруженного в веке пациентки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Краснодарского края.

Девушка обратилась к специалистам с жалобами на ощущение того, что в ее области глаз кто-то ползает.

При осмотре и УЗИ-диагностике медики обнаружили под кожей образование нитевидной формы. Врачи диагностировали девушке дирофиляриоз. Это редкая паразитарная болезнь, которой человек чаще всего заражается при укусах комаров. Единственный способ лечения в такой ситуации — хирургическая операция.

Девушке провели малоинвазивную операцию. Хирургическое вмешательство прошло успешно и без осложнений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как мужчина несколько недель проходил с пиявкой в горле в Турции. Специалисты из провинции Чорум достали живого червя. Пострадавший рассказал врачам, что до этого он пил воду из деревенского источника.

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