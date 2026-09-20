Семь пострадавших: последствия ударов ВСУ по Брянской области

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Василиса Власова
Василиса Власова 11 0

Среди пострадавших числится 15-летняя девочка.

Семь человек пострадали в результате ударов ВСУ по Брянску

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Семь человек пострадали в результате ударов ВСУ по Брянской области

Семь человек получили осколочные ранения в результате ударов ВСУ по Стародубу и его пригородам в Брянской области. Об этом 20 сентября сообщил врио губернатора области Егор Ковальчук.

По его словам, четыре человека были ранены при ударе украинского дрона по маршрутному такси в пригороде Стародуба. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сначала сообщалось, что ранения получили три женщины и один мужчина. Через 40 минут губернатор уточнил данные. Среди жертв — 15-летняя девочка. Ее доставили в больницу и оказали ей всю необходимую медицинскую помощь.

«Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления!», — написал Ковальчук.

Также сообщается, что маршрутка после происшествия сгорела.

Кроме того, еще один украинский дрон атаковал легковой автомобиль в Стародубе — ранения получили двое мужчин. Всех пострадавших привезли в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что несовершеннолетняя девочка погибла в результате атаки ВСУ на Херсонскую область. Родители ребенка также получили ранения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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