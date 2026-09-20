Лавров считает итоги выборов в ГД главным ответом на заявления ЕС

Глава МИД РФ уверен, что голосование граждан подтвердит правильность выбранного государственного курса.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что итоги голосования станут главным ответом Москвы на заявления представителей Евросоюза о якобы недействительности результатов выборов в Государственную думу.
«Евросоюз за несколько дней до начала наших выборов одобрил заявление, которое, видимо, скоро будет распространено, что они недействительны с точки зрения европейских стандартов демократии. Я думаю, главным ответом будет как раз то, что нам в ближайшие минуты и часы расскажут об итогах избирательной кампании», — рассказал политик.
Глава МИД РФ также уверен, что голосование граждан подтвердит правильность выбранного государственного курса. Выборы в Госдуму проходят под пристальным вниманием международных структур.
Ранее 5-tv.ru публиковал заявления Лаврова о будущем отношений с Европой. Политик отметил, что Россия не планирует возвращаться к формату отношений со странами Европы, который существовал после распада СССР.
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