ЦИК представит предварительные итоги выборов 21 сентября

О результатах голосования подробно расскажут в 11:00 по.московскому времени.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Предварительные результаты выборов представят в Центральной избирательной комиссии России 21 сентября в 11:00 мск. Об этом 20 сентября сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
«Со свежими силами приходите в 11:00 завтра, где мы уже более подробно расскажем предварительные результаты», — сказала она.
Памфилова также огласила предварительные итоги дистанционного электронного голосования без учета Калининградской области. Первое место занимает «Единая Россия», получившая 49,06% голосов.
На второй строчке находятся «Новые люди» с результатом 15,42%. За КПРФ проголосовали 12,26% участников ДЭГ. ЛДПР набирает 10,79%, а «Справедливая Россия» — 5,75%.
На момент заявления главы Центризбиркома обработка результатов дистанционного электронного голосования в Калининградской области продолжалась. Более подробные предварительные данные комиссия представит 21 сентября.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 20 сент
- Лавров считает итоги выборов в ГД главным ответом на заявления ЕС
- 20 сент
- МВД выявило 56 ложных сообщений о минировании в дни выборов
- 20 сент
- Памфилова заявила о полном провале акции по срыву выборов
- 20 сент
- Предварительная явка на выборах в Госдуму достигла 56,66%
- 20 сент
- ЦИК подведет окончательные итоги выборов не раньше 25 сентября
- 20 сент
- Явка на платформе ДЭГ приблизилась к 91%
- 20 сент
- Более трех тысяч волн DDoS-атак обрушились на инфраструктуру выборов
- 20 сент
- Подсчет электронных голосов в Москве завершен на 100%
- 20 сент
- Генпрокуратура не выявила серьезных нарушений в дни голосования
- 20 сент
- В России завершилось голосование на выборах в Госдуму
55%
Нашли ошибку?