Надо уходить вовремя: жена Жигунова осудила актрис «Секса в большом городе»

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Карина Исхакова
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Сейчас проходят съемки продолжения культового сериала. Сиквел будет называться «And Just Like That…».

Надо уходить вовремя: жена Жигунова осудила актрис «Секса в большом городе»

Фото: Instagram @vzhigunovochka

Супруга Сергея Жигунова — Виктория — осудила постаревших актрис сериала «Секс в большом городе». Жена звезды фильма «Гардемарины вперед» опубликовала на своей странице в Instagram фотографии со съемок продолжения культовой ленты. Кадры уже вторую неделю гуляют по сети.

Виктория Жигунова удивилась, как актрисы, которым уже под 60, будут участвовать в постельных сценах. Ведь изначально сериал повествовал о молодых 30-летних женщинах, в чьей жизни секс занимает важное место.

«Как мы помним, в том „Sex and the city“, который мы любим, было много постельных сцен. Мне интересно, как они будут выглядеть в новом сериале и будут ли вообще? Как создатели будут обыгрывать эту тему?» — написала супруга Жигунова.

Виктория уточнила, что выступает против эйдижзма (дискриминация по возрасту — Прим. ред.). Она не сомневается, что у людей в возрасте может хорошая интимная жизнь (Сергею Жигунову 58 лет), однако обеспокоена из-за непривлекательной эстетики постельных сцен с возрастными актрисами.

globallookpress.com / RW via www.imago-images.de

Съемки продолжения культового сериала уже идут в Нью-Йорке приступили. Сиквел будет называться «And Just Like That…» ("Как-то так..."). На экраны вернутся три главных героини «Секса в большом городе»: Керри, Миранда и Шарлотта. Актрисы Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис согласились принять участие в съемках сиквела. А вот Ким Кэттролл, сыгравшая сильную и независимую Саманту, отказалась от работы над проектом.

Последний сезон «Секса в большом городе» вышел на экраны в 2004 году. После создатели культового сериала сняли два одноименных полнометражных фильма. О дате выхода продолжения «And Just Like That…». — неизвестно. Новый сериал, повествующий о трех подругах, будет состоять из десяти эпизодов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Сара Джессика Паркер показала эксклюзивное фото со съемок продолжения сериала.

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