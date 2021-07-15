Безысходность, апатия, страх: дочь Заворотнюк впервые рассказала о тяжелой болезни

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк несколько лет молчала о своем тяжелом недуге. Анна в одиночку боролась с сильнейшей душевной болью, а в итоге загнала себя в тупик. Ее диагноз — депрессия. Но не та, о которой принято говорить с усмешкой. Это серьезное заболевание, и лечить его порой приходится годами.

В Instagram наследница актрисы написала, что устала всем и всюду улыбаться, когда внутри творится хаос. Она раскрыла тайну, поскольку хочет быть примером для людей, находящихся в безвыходном положении. И хоть 25-летняя красавица переживает нелучшее время, надежды на светлое будущее она не теряет.

«Мне с этим трудно жить. Угнетенное настроение, тревога, панические атаки. На протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Я отказалась от общения с друзьями, лишила себя всех удовольствий. Мое состояние и настроение очень переменчиво. Порой я не могу даже встать с кровати», — поделилась переживаниями с фанатами Анна.

Прийти в чувства ей помогают профессионалы. Без медицинской помощи дочери Заворотнюк уже не справиться. Анна попросила юзеров не жалеть ее. Единственное, чего искренне хочет девушка, — счастья для каждого человека.

«Берегите здоровье, как физическое, так и ментальное», — обратилась к людям наследница Анастасии Заворотнюк.

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Поклонники выразили Анне свою признательность за честность и предостерегли от совершения фатальных ошибок. Они напомнили, что при любой болезни своевременное вмешательство специалистов просто необходимо, а странные эксперименты могут привести и к смерти.

«Наша сильная девочка, спасибо за те эмоции, которые ты даришь!»

«От души желаю, чтобы у вас все было хорошо»,

«Аня, ты светлый и добрый человек! Будь счастлива, береги себя!» — писали в ответ юзеры.

«Дни.ру» напоминает, что не так давно дочь Заворотнюк объявила об отъезде из дома. Уже тогда она намекала: нуждается в положительных эмоциях и восполнении энергетического баланса. Одним из пристанищ девушки стал курортный Крым, где можно купаться в солнечных лучах и море.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сын Анастасии Заворотюнюк лишился густой шевелюры.