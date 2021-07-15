«Умер в Коммунарке»: жена Петра Мамонова прокомментировала известие о смерти музыканта

Супруга известного российского музыканта и актера Петра Мамонова Ольга Ивановна прокомментировала сообщение о его смерти. В интервью 5-tv.ru, она подтвердила информацию и рассказала, что дата и место прощания с основателем группы «Звуки Му» станут известны позже.

«Умер он сегодня в Коммунарке. Завтра после десяти скажем, где будет отпевание и где похороны», — сообщила Ольга Мамонова.

Известный российский актер и музыкант, основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов скончался в четверг, 15 июля, в возрасте 70 лет. Он находился в больнице в Коммунарке, куда его экстренно госпитализировали 1 июля с диагностированным коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что могло привести к смерти Петра Мамонова и кто его мог заразить.