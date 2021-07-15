«Это важно делать сразу»: невестке Валерии потребовалась срочная помощь медиков

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Виктория Андреева
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23-летняя Лиана Шульгина никак не может оправиться после первых родов. Сначала у нее диагностировали анемию. А что теперь?

«Это важно делать сразу»: невестке Валерии потребовалась срочная помощь медиков

Фото: Instagram @lianashulginaa

Июль 2021 года останется в памяти россиян, как самый богатый на ЧП месяц. Певица МакSим по-прежнему находится в коме, на Кубе серьезно пострадала актриса Анастасия Макеева, от тяжелых последствий коронавируса скончались выдающиеся музыканты Петр Мамонов и Борис Горячев. Этот список, кажется, можно продолжать бесконечно.

Сегодня же в тяжелой ситуации оказалась невестка певицы Валерии Лиана Шульгина. Недавно родившая девушка выложила в Instagram фото из больницы с перебинтованной рукой.

«Сдала сегодня кровь. Буду обследоваться. Взяла за правило: когда что-то беспокоит — сразу обращаться к врачу! Не ждать. Это важно делать сразу», — прокомментировала кадр родственница селебрити.

Instagram @lianashulginaa

Что именно произошло с девушкой, выяснить пока не удалось. Шульгина не отвечает на вопросы фанатов. Известно лишь, что на прошлой неделе Лиана сделала прививку от COVID-19. Из неприятных побочек — только незначительное повышение температуры тела и озноб.

«Врач предупредил, что с весом до 50 килограммов люди переносят вакцину хуже. Я везунчик! Самочувствие прекрасное!» — уверяла поклонников невестка Валерии.

Из чего следует вывод, что проблемы со здоровьем у Лианы никак не связаны с прохождением плановой вакцинации. Вполне возможно, это отголоски первой беременности. Шульгина однажды призналась, что ей очень тяжело далось вынашивание малыша. Кроме того, ей поставили неприятные диагнозы — анемию и дефицит железа.

Instagram @lianashulginaa

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Валерии получил серьезную травму во время отдыха в Дубае.

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