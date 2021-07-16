«Бесконечно любим»: жена солиста «Хора Турецкого» трогательно простилась с ним

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Алиса Старжевская
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Борис Горячев скончался после трех недель борьбы с коронавирусом. У него остались жена и маленькая дочь.

Фото, видео: ТАСС / Владимир Гердо, Instagram @nataliyashatskaya

Жена солиста «Хора Турецкого» Бориса Горячева — Наталия Шацкая — трогательно попрощалась с покойным супругом. Свое эмоциональное послание молодая вдова написала на странице в Instagram.

«Наш дорогой, наш самый любимый, светлая память! Ты навсегда останешься в наших сердцах. Бесконечно любим и скучаем», — поделилась своими переживаниями Наталия.

К трогательному посту Шацкая приложила несколько фотографий покойного супруга с дочерью. Маленькой наследнице выдающегося музыканта — Еве — на момент смерти звездного отца исполнилось всего два года.

Instagram @nataliyashatskaya

Борис Горячев скоропостижно скончался на 50-м году жизни. Причиной смерти солиста «Хора Турецкого» стала коронавирусная инфекция. Со страшным недугом вокалист боролся на протяжении трех недель.

Друзья Горячева отмечали, что он отличался жизнерадостностью и позитивом. Даже после госпитализации артист не переставал писать сообщения близким людям о том, что все будет хорошо.

Ранее 5-tv.ru писал о том подробностях смерти солиста «Хора Турецкого» Бориса Горячева.

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