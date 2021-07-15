Умер солист «Хора Турецкого» Борис Горячев

Скончался известный певец, солист «Хора Турецкого» Борис Горячев. Трагическая новость появилась на официальной странице коллектива в Instagram. Коллеги исполнителя сообщают, что причиной смерти 50-летнего артиста стал коронавирус.

«Друзья, с большой раной на сердце сообщаем вам ужасную новость: Бориса Горячева с нами больше нет… Три недели он боролся с этой заразой!!! Мы молились и надеялись на чудо!!! Но у Бога свои планы. И ковид оказался сильнее. Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям», — говорится в сообщении.

Instagram @turetsky_choir

Друзья Горячева пишут, что он был искренним и позитивным человеком. Даже после госпитализации он продолжал писать сообщения близким о том, что все будет хорошо. У артиста, который на протяжении 20 лет выступал в «Хоре Турецкого», остались супруга и маленькая дочь.

«Боря, мы тут, на земле, тебя не подведем. Мы будем стараться сохранить твой подход к жизни и быть достойными! Царство небесное! Вечная память тебе! Помним. Любим. Скорбим», — написали коллеги Горячева.

Ранее 5-tv.ru писал, что число жертв коронавируса пополнил известный музыкант и актер, лидер группы «Звуки Му» Петр Мамонов, умерший в возрасте 70 лет. Уже известно, что артиста похоронят на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве.