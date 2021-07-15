Умер солист «Хора Турецкого» Борис Горячев
Певец три недели боролся с коронавирусом.
Фото, видео: Instagram @borisgoryachev; Instagram @turetsky_choir
Скончался известный певец, солист «Хора Турецкого» Борис Горячев. Трагическая новость появилась на официальной странице коллектива в Instagram. Коллеги исполнителя сообщают, что причиной смерти 50-летнего артиста стал коронавирус.
«Друзья, с большой раной на сердце сообщаем вам ужасную новость: Бориса Горячева с нами больше нет… Три недели он боролся с этой заразой!!! Мы молились и надеялись на чудо!!! Но у Бога свои планы. И ковид оказался сильнее. Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям», — говорится в сообщении.
Друзья Горячева пишут, что он был искренним и позитивным человеком. Даже после госпитализации он продолжал писать сообщения близким о том, что все будет хорошо. У артиста, который на протяжении 20 лет выступал в «Хоре Турецкого», остались супруга и маленькая дочь.
«Боря, мы тут, на земле, тебя не подведем. Мы будем стараться сохранить твой подход к жизни и быть достойными! Царство небесное! Вечная память тебе! Помним. Любим. Скорбим», — написали коллеги Горячева.
Ранее 5-tv.ru писал, что число жертв коронавируса пополнил известный музыкант и актер, лидер группы «Звуки Му» Петр Мамонов, умерший в возрасте 70 лет. Уже известно, что артиста похоронят на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве.
- 15 июл
- Что станет с последним фильмом Мамонова после его смерти?
- 15 июл
- Памяти гения: РЕН ТВ покажет один из последних концертов Петра Мамонова
- 15 июл
- Борис Гребенщиков не смог подобрать слова, узнав о смерти Петра Мамонова
- 15 июл
- Россия надеется на решение вопроса о взаимном признании с Евросоюзом вакцин от COVID
- 15 июл
- «Молиться и надеяться на чудо»: о состоянии МакSim сообщил ее духовник
- 15 июл
- «Чувствую себя осиротевшим»: режиссер Лунгин прокомментировал новость о смерти Мамонова
- 15 июл
- «Прогноз все хуже»: анестезиолог оценил шансы на выход МакSим из комы
- 15 июл
- Роструд разрешил отстранять от работы отказывающихся вакцинироваться сотрудников
- 15 июл
- В Токио сообщили о COVID-19 у иностранного спортсмена-олимпийца
- 15 июл
- В ВОЗ заявили о начале новой волны пандемии COVID-19 в мире
Читайте также
73%
0.10 87.83
0.44
Нашли ошибку?