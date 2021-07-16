«Теперь мы друзья!» — Запашный расстался с гражданской женой после семи лет отношений

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Алиса Старжевская
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По словам дрессировщика, он продолжит общаться с Ярославной Демешко и воспитывать общего сына.

Фото, видео: www.globallookpress / Pravda Komsomolskaya; Instagram @zapashny.ru

Знаменитый дрессировщик Эдгар Запашный стал холостяком: артист расстался со своей гражданской женой — Ярославной Демешко. Об этом представитель цирковой династии рассказал у себя на странице в Instagram, выложив снимок с экс-возлюбленной.

«Теперь мы просто друзья! Уважаемая пресса, которая вполне возможно возбудится на фоне этой новости: пожалуйста, не рассчитывайте на комментарии или объяснения с нашей стороны! Не будет никаких интервью и походов по ток-шоу», — признался Эдгар Запашный.

Instagram @zapashny.ru

Дрессировщик добавил, что он продолжит общаться с Ярославной. Артист цирка также пообещал вырастить вместе с бывшей супругой «лучшего сына на планете Земля», призвав поклонников беречь себя.

Эдгар Запашный и Ярославна Демешко были вместе семь лет. В гражданском браке девушка родила от дрессировщика сына Даниеля. Отметим, что Ярославна стала третьей по счету гражданской женой артиста — ни с одной из своих возлюбленных он так и не узаконил отношения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что топ-модель Ирина Шейк рассталась с многодетным рэпером Канье Уэстом.

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