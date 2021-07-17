«Сильное впечатление»: гроб с телом Мамонова не влез в могилу на похоронах

Похороны выдающегося музыканта Петра Мамонова состоялись сегодня на Верейском кладбище в Подмосковье. Помимо огромного количества поклонников, пришедших проститься со звездой, в последний путь его провожали и коллеги по творческому цеху. Присутствующий на траурной процессии литературный критик Митя Самойлов сообщил, что с первого раза церемонию завершить не удалось.

По его словам, на похоронах выдающегося артиста гроб с его телом не влез в могилу. По итогу его пришлось доставать, а яму расширять. Это хорошо видно на кадрах, которые опубликовал 5-tv.ru.

«Не знаю, что это значит, но впечатление производит сильное. Даже тут Мамонов ухитрился выступить ни на кого не похожим образом», — написал литературный критик на своей странице в Facebook.

В комментариях пользователи отметили, что ранее неопытные могильщики с таким «объемным» и «дорогим» гробом не сталкивались. Именно поэтому они не до конца вырыли могилу, ошибившись с размером ямы.

«Могилы копают стандартные, а вот гробы бывают разные»;

«Это не Мамонов, царствия ему небесного, „ухитрился“. Это у кого-то руки не из того места»;

«Это значит только то, что могильщики не вырыли могилу под размер гроба. Нет в этом уникальности», — писали они.

Петр Мамонов обрел свое последнее пристанище на кладбище в деревне Верея, где музыкант жил последние 25 лет. Отдать дань памяти своему родственнику, коллеге, другу и кумиру пришли десятки человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что гроб с телом Петра Мамонова вынесли из Донского монастыря