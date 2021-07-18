«Явный саботаж»: в Чехии поняли, что делом о Врбетице страну сажают на поводок Запада

В Чехии начинают осознавать, что скандальное дело о взрывах во Врбетице, где власти республики старательно пытались выставить виновной Россию, не предоставив никаких доказательств, обернется потерями, прежде всего, для самой Чехии. Об этом написал журналист Иво Шебестик в издании Časopis argument.

В своей статье он отмечает, что подобные действия подводят под монастырь саму Чехию, а вовсе не Россию. Журналист указывает, что за обвинением должны были последовать доказательства, а теперь российско-чешские отношения практически уничтожены. Также он напоминает о выходках министра иностранных дел Якуба Кулганека, занимавшегося вместе со своими подчиненными новыми провокациями в адрес России вместо того, чтобы пытаться урегулировать отношения.

«Такое поведение — явный саботаж чешских национальных и государственных интересов, поскольку также некоторые фигуры и целые круги интересов пытаются уничтожать чешские отношения с самой большой мировой экономикой — Китаем», — цитирует статью Шебестика «ИноСМИ».

Журналист высказывает мнение, что некоторые лица добиваются полной зависимости Чехии от западных стран и капитала.

«Тогда у Чехии уже не останется выбора, и Запад будет держать ее на поводке, длину которого будет регулировать только он сам. А если Запад опять решит бросить чехов на произвол судьбы, то на свете не будет никого, кто бы помог им в трудную минуту», — заявляет Шебестик.

Он добавляет, что «определенные люди и круги» ведут республику к уничтожению автономии и государственности, после чего, по мнению журналиста, будет окончательно решен «чешский вопрос».

Как рассказывал 5-tv.ru, 17 апреля Прага бездоказательно обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на своем военном складе во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим было принято решение о выдворении из страны 18 дипломатов из России. Москва ответила высылкой 20 сотрудников дипмиссии Чехии.

В мае было объявлено, что Чехия намерена потребовать от России не менее одного миллиарда крон (около 47 миллионов долларов) в качестве компенсации за взрывы на складах боеприпасов во Врбетице.