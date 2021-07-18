🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака

Подходящая к концу неделя для вас была поездкой на американских горках, Раки. Но она закончилась! Вам выдалась возможность насладиться затишьем перед новой бурей. Сегодня у вас простая задача: потратьте все время на восстановление сил. Помните, что отдыхать не обязательно нужно в одиночку. Общение с друзьями и близкими сегодня не только не повредит, но и пойдет на пользу.

Есть люди, которые считают своим богатством только цифры на банковском счету, но вы не из этих людей, Близнецы. Вы понимаете, что истинные ценности - это любовь и счастье. Не говоря уже о связях с людьми, которые привносят радость в вашу жизнь и вдохновляют быть лучшей версией себя. Поблагодарите Вселенную за предоставленное вам изобилие и ждите от нее большего.

Одиночество - это иллюзия, Тельцы. Вы всегда остаетесь частью Вселенной, которая творит историю с вашей помощью. Вспомните об этой связи, вспомните, кто вы есть, а также свою правду. Сделайте сознательное усилие, чтобы оказаться в пространстве тишины глубоко внутри себя. Именно там находятся ответы на все волнующие вас вопросы.

В нашей физической реальности изменения - это постоянный и непрерывный процесс. Лето сменяется осенью, и не успеешь оглянуться, как снова наступает зима. Пусть это будет напоминанием о том, что вырастать из старой одежды, старой работы, старых друзей и старых домов - нормально. Так же нормально изменить принципы и убеждения, которые некогда вы считали непоколебимыми. Если вы не сможете отпустить их, у вас не получится освободить место для новых, замечательных событий.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 июля, растущая Луна в знаке Скорпиона создает идеальные условия для долгожданного отдыха. Для большинства прошлая неделя была сравнима с ездой на американских горках, теперь нужно восстановить силы. При этом некоторые знаки зодиака испытают сегодня прилив вдохновения. Используйте его на максимум.

♌ Лев

Проблема в том, что мы пытаемся контролировать каждый аспект нашей жизни. Мы слишком увлечены мелкими делами и задачами, из-за чего часто забываем посмотреть на ситуацию в целом. Откажитесь сегодня от идеи совершенства, Львы. Хотя бы на день можно прекратить бежать в лучшее будущее и просто насладиться моментом. Все важные события в жизни наступают тогда, когда должны. Бесполезно их торопить.

Космический совет: перестаньте торопить события, насладитесь моментом.

♍ Дева

Завершающаяся неделя оказалась для вас довольно утомительной, Девы. Поэтому вместо того, чтобы заставлять себя идти дальше, возьмите паузу. Вам просто необходима передышка: сеанс йоги или терапевтический массаж. Лучше будет только отправиться на свежий воздух, чтобы воссоединиться с Матерью-Природой. Это поможет вам восстановить душевное равновесие.

Космический совет: проведите время на свежем воздухе и восстановите силы.

♎ Весы

Это один из тех дней, Весы, когда вы едины с потоком и чувствуете вдохновение. Сегодня вы можете привнести в мир немного больше искусства и магии. Постарайтесь подарить окружающим радость и смех - это самые ценные дары, которые вы можете предложить людям и Вселенной. Любовь и романтика – тоже важны. Посвятите себя личной жизни в это воскресенье. Позвольте себе свободно выражать то, что у вас на сердце. Ваша любовь будет рада пойти вам навстречу.

Космический совет: сегодня дарите людям смех и радость, но не забывайте и о романтике.

♏ Скорпион

Самый яркий из дней сменяется ночью, а за самой темной из ночей следует день. И удовольствие, и боль существуют в равной мере, Скорпионы. Примите эту мудрость во всей ее полноте. Будьте благодарны за все происходящее с вами — хорошее, плохое и уродливое. Звезды показывают, чтобы вы находитесь на пороге чего-то прекрасного. Это так, пусть реальность и заставляет вас думать об обратном.

Космический совет: вы находитесь на пороге чего-то прекрасного.

♐ Стрелец

Фортуна поворачивается к вам лицом, Стрельцы. Однако ее очень легко спугнуть. Чтобы этого не произошло, звезды рекомендуют одно: просто продолжайте двигаться в прежнем направлении. Если вы искали любовь всей своей жизни - не прекращайте поисков; если стремились к прорыву в работе -не ослабляйте хватку; и так далее. Вселенная начала работать сверхурочно, чтобы ваши желания исполнились. Космический совет: продолжайте стараться, Фортуна поворачивается к вам лицом.

♑ Козерог

Любовь – это лекарство, Козероги. Эликсир настолько сладкий, что может принести счастье одиночкам с разбитым сердцем. Но прежде чем наливать в чашу другого, заполните собственную. Не стыдитесь желания стать абсолютным приоритетом для кого-то, а действуйте в этом направлении. Потратьте этот день на уход за собой, а вечер посвятите романтике.

Космический совет: потратьте день на уход за собой, а вечер посвятите романтике.

♒ Водолей

Сегодня звезды призывают вас выступить в роли учителя или наставника. Поделитесь с теми, кто в этом нуждается, своими знаниями и опытом. Особенно полезными они будут для тех, кто идет по пройденному вами пути. Чем больше вы отдадите, тем больше сможете получить в будущем. Имейте это в виду, когда приступите к разговору.

Космический совет: кто-то очень нуждается в вашем совете, поделитесь опытом.

♊ Рыбы

Если бы все моменты в жизни были в радуге и бабочках, мы бы не ценили их. Именно неприятности, заставляют нас ценить моменты блаженства, экстаза и радости. Поэтому найдите минутку, чтобы поблагодарить Вселенную за все события в вашей жизни. В том числе за те, которые чуть не сломили вас. Звезды хотят, чтобы вы знали: хотят, чтобы вы знали: сейчас вы восстаете из пепла.

Космический совет: неприятности закаляют нас, не отчаивайтесь.

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