«Спасибо, Дима, очень вкусно»: Полина Диброва получила от мужа тортом в лицо

В день своего рождения супруга Дмитрия Диброва Полина получила не охапку роз и бриллиантовое колье, а торт, причем прямо в лицо! Может, подарки получше от мужа модели и были вручены, но со своими подписчиками она решила поделиться этим. Забавное видео Диброва разместила в своем микроблоге.

32-летие жены Дмитрий Дибров с компанией родственников и друзей отметили на прогулочном катере — прокатились по достопримечательным местам столицы. На подходе к Красной площади муж преподнес имениннице торт с двумя свечами в виде цифр «3» и «2». Только она достала свечи — тут же оказалась по уши в креме и шоколаде, но явно не расстроилась. Очевидно, привыкшая к юмору супруга 61-летнего Диброва порадовалась «подарку» — посмеялась, после чего расцеловала телеведущего.

«Спасибо, Дима, было очень вкусно», — подписала она видео.

Не все подписчики Полины Дибровой оценили шутку. Многим показалось, что традиция, подсмотренная у авторов старых американских комедий, нисколько не смешная и даже унизительная. Но, видя, что пара повеселилась на славу, фанаты простили Диброву эту выходку.

Instagram @polinadibrova

«Ну и сюрприз, я бы его с катера скинула и посмеялась. У всех свои причуды»;

«Зачем эти зарубежные традиции, торт в лицо — это не очень приятно»;

«Нужно очень любить мужчину, чтобы принять такое „поздравление“ и еще так смачно поцеловать его. Я прям по-другому сейчас на вас посмотрела. Вы большая умничка и очень женственны. И поступили очень по-женски. Приятно смотреть на вас»;

«Я бы такому сюрпризу не обрадовалась», — писали комментаторы.

Дибровы счастливы в браке уже более 11 лет. Их знакомство состоялось на конкурсе красоты — Полине было 17, она участвовала, а ее будущий муж судил. Вскоре юная красавица стала четвертой супругой телеведущего. Модель родила ему троих сыновей — Александра, Федора и Илью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дети Дмитрия Диброва чуть не погибли из-за обрушения потолка в их доме.