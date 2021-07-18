«Спасибо, Дима, очень вкусно»: Полина Диброва получила от мужа тортом в лицо
Ко дню рождения супруги Дмитрий Дибров подготовил неожиданный сюрприз.
Фото, видео: www.globallookpress / Vadim Tarakanov; Instagram @polinadibrova
В день своего рождения супруга Дмитрия Диброва Полина получила не охапку роз и бриллиантовое колье, а торт, причем прямо в лицо! Может, подарки получше от мужа модели и были вручены, но со своими подписчиками она решила поделиться этим. Забавное видео Диброва разместила в своем микроблоге.
32-летие жены Дмитрий Дибров с компанией родственников и друзей отметили на прогулочном катере — прокатились по достопримечательным местам столицы. На подходе к Красной площади муж преподнес имениннице торт с двумя свечами в виде цифр «3» и «2». Только она достала свечи — тут же оказалась по уши в креме и шоколаде, но явно не расстроилась. Очевидно, привыкшая к юмору супруга 61-летнего Диброва порадовалась «подарку» — посмеялась, после чего расцеловала телеведущего.
«Спасибо, Дима, было очень вкусно», — подписала она видео.
Не все подписчики Полины Дибровой оценили шутку. Многим показалось, что традиция, подсмотренная у авторов старых американских комедий, нисколько не смешная и даже унизительная. Но, видя, что пара повеселилась на славу, фанаты простили Диброву эту выходку.
«Ну и сюрприз, я бы его с катера скинула и посмеялась. У всех свои причуды»;
«Зачем эти зарубежные традиции, торт в лицо — это не очень приятно»;
«Нужно очень любить мужчину, чтобы принять такое „поздравление“ и еще так смачно поцеловать его. Я прям по-другому сейчас на вас посмотрела. Вы большая умничка и очень женственны. И поступили очень по-женски. Приятно смотреть на вас»;
«Я бы такому сюрпризу не обрадовалась», — писали комментаторы.
Дибровы счастливы в браке уже более 11 лет. Их знакомство состоялось на конкурсе красоты — Полине было 17, она участвовала, а ее будущий муж судил. Вскоре юная красавица стала четвертой супругой телеведущего. Модель родила ему троих сыновей — Александра, Федора и Илью.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дети Дмитрия Диброва чуть не погибли из-за обрушения потолка в их доме.
Читайте также
42%
-0.05 87.57
-0.26
Нашли ошибку?