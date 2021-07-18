«Копия мамы!» — дочь певицы Алсу показала редкое фото со старшей сестрой

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Оксана Тарасова
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Микелла и Сафина Абрамовы из девчонок превратились в статных и изящных девушек.

Фото, видео: Instagram @alsou_a, @mikellaabramova

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на своей странице в Instagram редкое фото со старшей сестрой Сафиной. Поклонники звездного семейства были поражены сходству девушек с мамой. Кроме того, обе красавицы на снимке выглядят заметно повзрослевшими — уже не девчонки, а стильные, статные девушки.

Этой осенью Сафине исполняется 15 лет. В отличие от сестры, которая стремиться на сцену и участвовала в шоу «Голос», она ведет довольно замкнутый, непубличный образ жизни: даже ее аккаунт в соцсетях закрыт для посторонних. Фанаты могут увидеть фото Сафины только на страницах ее мамы и сестры Микеллы.

Instagram @mikellaabramova

«Тут Сафина прям копия мамы! Обе красотки»;

«Какая Сафина красотка! Прямо восточная красавица»;

«Сафина очень на маму похожа. Красотки-девочки»;

«Вы такие разные! Тем и прекрасны. Нежная, трепетная и женственная Сафина. И яркая, харизматичная и подвижная Микелла. Как лилия и роза, но обе очень похожи на маму»;

«Сафина очень похожа на Алсу», — как один писали комментаторы под постом.

Родительница очаровательных девушек никогда не спешила показывать их публике. Сейчас Сафина и Микелла повзрослели и сами ведут свои страницы в социальных сетях. При этом им строго запрещено выкладывать в сеть фото младшего братика Рафаэля, которому в августе исполнится пять лет. Но недавно Алсу смягчилась и сама, как писал ранее 5-tv.ru, опубликовала видео с малышом.

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