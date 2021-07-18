Во все времена ходило множество слухов о том, что в шоу-бизнесе все с всеми. В век, когда социальные сети стирают грань между интимным и публичным, многие из этих домыслов находят подтверждение. Более того, чтобы поддержать увядающий интерес публики, некоторые медийные личности наоборот стараются затащить камеры в свои унылые постели или потрясти перед изумленными зрителями грязным бельем. Чаще всего оно попахивает отчаянием и приближающимся забвением.

Возможно, желание в чистой футболке падать в грязь, взялось у стареющих знаменитостей из современных песен, но порой они просто не знают меры. Так звезду комедийной программы «Маски-шоу» Эвелину Бледанс засняли с певцом Шурой на отдыхе в пляжном клубе в Крыму.

На кадрах запечатлено, как актриса приносит курящему на балконе кальян Шуре тарелку с тропическими фруктами и прямо с порога просит у него «соснуть». Беззубый творитель добра ей не отказывает, и тут же Бледанс берет в рот мундштук курительного прибора своего коллеги по цеху. Хочется отметить, что речь действительно идет о кальяне, эвфемизмов тут нет.

Instagram @shuramedvedev

После оральной фиксации, которая, как уверял дедушка Фрейд, имеет немаловажную роль в процессе курения, и признания, что это «лучшие пососушки», телеведущая обнялась с Шурой. А он уже в свою очередь признался, что они с Блендас еще не решили вопрос о формате их отношений.

Тут же парочка начала целоваться, но после «пососушек» Шура оказался явно не восторге от лобзаний Блендас и, с трудом оторвавшись от перекаченных губ самой известной медсестры СНГ, едва сдержался, чтобы не сплюнуть.

Однако стоит отметить, что погоня за популярностью вовсе не главный показатель человека, поскольку тут может проявляться исключительно сценический образ. Эвелина Бледанс много снимаемся и играет в театре. Также она является активисткой в вопросах поддержки семей с больными детьми — у самой актрисы родился ребенок с синдромом Дауна. После решения оставить сына с таким диагнозам на нее накатила волна хейта из СМИ и соцсетей, но она мужественно выстояла и сейчас по оказывает помощь тем, кто оказался в похожей ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бледанс похвасталась перед подписчиками новой квартирой, купленной почти за 29 миллионов рублей.