Если свадьба, то только такая: Дава «зажег» с невестой у стен Кремля — видео

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Виктория Андреева
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Бывший парень Ольги Бузовой нашел себе «идеальную спутницу». Кто же она?

Фото, видео: Instagram @dava_m

После расставания с телеведущей Ольгой Бузовой Давид Манукян пустился в «большое плавание». Рэпер с головой ушел в творчество, чтобы удержать внимание зрителя. Контент с экс-возлюбленной уже мало воспринимают — приходится выдумывать нечто экстраординарное. Вот очередной тому пример.

Дава выложил забавный ролик в соцсети, чем спровоцировал слухи о тайной свадьбе. В кадре он в парадном костюме танцует с шатенкой у стен Кремля. Девушка одета в белое пышное платье, украшенное корсетом с кружевом. Фаты на голове нет — зато можно любоваться красивой укладкой.

«Если свадьба, то только такая, или Когда жена тиктокерша!» — подписал ролик Манукян.

Instagram @dava_m

Фанаты уж было поверили, что Дава остепенился и, наконец, «нашел свою любовь». Но «свадьба» оказалась фейком — очередная коллаборация со звездой рунета. Выяснилось, что преподаватель по танцам «зажигает» на улицах Москвы не только со знаменитым артистом.

«Жаль, смотритесь идеально!»

«Что ж, ждем теперь настоящую свадьбу»,

«Очень классные, вам было бы весело вместе!» — комментировали ролик юзеры.

Впрочем, Ольга Бузовой без Давы тоже не скучает. EADaily напоминает, что после разрыва с рэпером у звезды появилась масса новых проектов. Ее даже взяли играть во МХАТ. За репетиции и выходы на сцену артистке заплатили почти полмиллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие отношения связывали Давида Манукяна с девушкой-алкоголичкой.

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