«Моя девушка постоянно бухала»: Дава сообщил об отношениях с алкоголичкой
Своим признанием экс-жених Ольги Бузовой поделился в эфире шоу «Дом-2».
Фото: Instagram @dava_m
Блогер Давид Манукян, который известен также под псевдонимом Дава, поведал широкой публике, что состоял в отношениях с алкоголичкой. Об этом он рассказал в эфире телепрограммы «Дом-2», которую сейчас стал вести вместо своей бывшей возлюбленной — Ольги Бузовой.
«Это не нормально. У меня были отношения, в которых моя девушка постоянно бухала. Это нихрена не смешно», — рассказал он.
При этом о ком идет речь, звезда не уточнил. Однако некоторые почему-то предположили, что Дава мог говорить о Бузовой - роман блогера с поп-дивой продлился почти полтора года. До этого музыканта также подозревали в отношениях с коллегой по творческому цеху — блогером Кариной Кросс.
Отметим, что Манукян после расставания с Бузовой охотно выставляет свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Не так давно на телестройке блогер продемонстрировал поклонникам помолвочное кольцо, не сообщив, кому оно предназначено.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Бузова отреагировала на союз Киркорова и Давы.
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