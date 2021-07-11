«Моя девушка постоянно бухала»: Дава сообщил об отношениях с алкоголичкой

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Алиса Старжевская
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Своим признанием экс-жених Ольги Бузовой поделился в эфире шоу «Дом-2».

«Моя девушка постоянно бухала»: Дава сообщил об отношениях с алкоголичкой

Фото: Instagram @dava_m

Тема:
Ольга Бузова

Блогер Давид Манукян, который известен также под псевдонимом Дава, поведал широкой публике, что состоял в отношениях с алкоголичкой. Об этом он рассказал в эфире телепрограммы «Дом-2», которую сейчас стал вести вместо своей бывшей возлюбленной — Ольги Бузовой.

«Это не нормально. У меня были отношения, в которых моя девушка постоянно бухала. Это нихрена не смешно», — рассказал он.

При этом о ком идет речь, звезда не уточнил. Однако некоторые почему-то предположили, что Дава мог говорить о Бузовой - роман блогера с поп-дивой продлился почти полтора года. До этого музыканта также подозревали в отношениях с коллегой по творческому цеху — блогером Кариной Кросс.

Отметим, что Манукян после расставания с Бузовой охотно выставляет свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Не так давно на телестройке блогер продемонстрировал поклонникам помолвочное кольцо, не сообщив, кому оно предназначено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Бузова отреагировала на союз Киркорова и Давы.

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