Эксклюзивные фото секретной тюрьмы в Ленобласти, которую нашли под землей

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 005

Вход в подземный бункер был замаскирован под гаражные ворота. Сейчас его уже засыпали землей.

Эксклюзивные фото секретной тюрьмы в Ленобласти, которую нашли под землей

Фото: 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru эксклюзивные фото, предположительно, секретной тюрьмы в Ленобласти, которую нашли под землей. Вход в подземный бункер был замаскирован под гаражные ворота. Сейчас его уже засыпали землей.

Также на кадрах можно увидеть земельный участок во Всеволожском районе, под которым была сделана находка. Там расположено недостроенное здание, одна из дверей которого,  как выяснилось, ведет в тюрьму.  По предварительным данным, под землей были обнаружены  двухъярусные кровати, встроенные унитазы и рукомойники.

Эксклюзивные фото секретной тюрьмы в Ленобласти, которую нашли под землей

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