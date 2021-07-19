Что скрывает Меркель: почему Германия оказалась не готова к разрушительному наводнению?

Ангелу Меркель заставили извиняться — Германия полностью провалила спасение жителей в результате самого страшного наводнения века. ЧП застало людей врасплох — в самой развитой стране Европы никто не получил даже предупреждения. Бурные потоки смыли тысячи людей. Пострадавшие теперь встречают канцлера с требованием рассказать всю правду.

Что скрывает Меркель о крупнейшей катастрофе, пытался понять собственный корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Чащухин.

Апокалиптические массы воды снова застали Германию врасплох — чрезвычайное положение в Баварии. Масштабное наводнение и здесь сметало на своем пути людей, дома и целые деревни. Уплывшие автомобили через сутки отлавливали уже на территории Австрии. Не утихает и там, где, казалось, все позади.

Дамбы и плотины в зоне наводнения сейчас работают на пределе своих возможностей. Обычно здесь тишь да гладь. Но теперь они то и дело бесконтрольно переполняются. Между Германией и Нидерландами уже прорвало. 700 человек едва успели эвакуировать в ночи.

«Оповестили слишком поздно. Надо было сообщить всем деревням гораздо раньше», — говорит местный житель Гидо Шент.

Живописные заповедники, популярные туристические маршруты — затоплены отели и стоянки для кемпингов. Никаких предупреждений о надвигающейся катастрофе. И сигнал тревоги не прозвучал.

«Они недостаточно быстро среагировали, стали контролировать шлюзы слишком поздно. Надо было реагировать раньше и выпускать воду. Непогода не сегодня же появились, говорили о надвижении аномалии. А что наверху? Правительство, городская администрация не отреагировали своевременно, этого можно было избежать», — считает жительница кемпинга Керстин.

В мэриях пострадавших городов такие оправдания не принимают. Германия технически оказалась не готова к подобным катастрофам.

«Мы должны разработать план по мерам от наводнения. И нужно это сделать быстрее обычного. Все проходит очень медленно, а потом не работает на 100% или работает несвоевременно. Мы говорили об обновлении нашей дамбы с 2011 гола. Но никакие шаги не предпринимались», — говорит заместитель мэра города Вассенберг Вилли Бердариус.

Число погибших приближается к двумстам, пропавших безвести — под полторы тысячи.

Даже там, где никто не погиб, считай — каждый пострадавший. В этом поселении люди надолго остались без крыши над головой. Списать столь разрушительные последствия только на изменение климата уже вряд ли получится.

Бургомистр этого города плачет перед канцлером навзрыд. А вот соратник Ангелы Меркель по партии, ее потенциальный преемник на посту лидера страны, Армин Лашет не смог сдержать неуместный смех прямо на месте катастрофического наводнения. За что уже извинился, но, очевидно, что порушенная теперь и предвыборная кампания у христианских демократов будет складываться не слишком весело.

Саму Ангелу Меркель, вернувшуюся, наконец, из командировки в США, в разрушенном Шульде встречали плакатом с призывом «сказать правду».

«Нет, никакого оповещения не было, за две минуты все залило тремя потоками. Все произошло неожиданно, все оказалось под водой. Люди стояли на верхних этажах и кричали: „Помогите, помогите!“. Но везде вода, мы не могли подобраться», — рассказал местный житель Берн Цимерман.

И в итоге она все-таки признала — слишком многое пошло не так или просто не сработало.

«В немецком языке едва ли можно подобрать слова, чтобы обозначить те разрушения, которые вызвала тут катастрофа. Уже в среду правительство совместно с регионом примет необходимые меры», — сказала канцлер ФРГ Ангела меркель.

Для многих земель, построенных вдоль крупных рек, «большая вода» — обычное дело. Но в этот раз не хватило элементарного.

«У нас здесь нет возможности следить за таким развитием, потому что не было точек измерения поблизости. Мы долгое время не знали о происходящем», — сообщил сотрудник Центра по отслеживанию рисков наводнения Даниэль Хабекост.

На восстановление пострадавшим городам и селам Берлин пообещал сотни миллионов евро. Другое дело — захотят ли теперь сами немцы вновь обустраивать свою жизнь вдоль таких рек и озер, выходящих не только из берегов, но и государственного контроля.