Что известно о секретной тюрьме с тайным крематорием в Ленобласти?

Говорят, Петербург — город тайн и загадок. Это действительно так. Но мало кто знает, что «магия» Северной столицы распространяется и на ближайшие поселения. Вот, например, недавно на территории одного из заброшенных домов в Ленобласти нашли секретный бункер. Владелец оставил в наследство региону подземную тюрьму для нескольких человек и даже частный крематорий!

Кто и для чего строил бетонный погреб с камерами и стальными дверями? Как бункер связан с громким делом об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелии? Рассказывает 5-tv.ru.

Без окон, без дверей

По разным данным, о тюрьме власти Ленобласти и местные стражи правопорядка заговорили в 2018–2019 годах. Она расположена во Всеволожском районе. При каких обстоятельствах обнаружили бункер — неизвестно, но странная находка и напугала, и удивила всех одновременно. Еще бы! — под фундаментом обыкновенного коттеджа находилось полностью оборудованное помещение площадью почти 200 квадратных метров.

Просто так заприметить тюрьму невозможно. От любопытных глаз она тщательно скрыта гаражными воротами — традиционная «обманка» из фильмов ужасов. За ними — огромная бетонная плита, которую может сдвинуть с места только гидравлика. Строитель явно все предусмотрел — систему открывания он тоже ловко замаскировал.

Внутри тюрьмы были найдены двухъярусные кровати, встроенные унитазы и умывальники. Двери каждой камеры закрывались плотными стальными дверями — у вероятных преступников не было бы никаких шансов выбраться оттуда.

По имеющейся информации, предприимчивый строитель подумал и о сжигании тел злодеев, на случай, если они не переживут срока заключения. Оказалось, что из бани, расположенной неподалеку от бункера, к колодцу ведет тайный лаз. Там расположена большая печь.

Как рассказал глава администрации одного из сельских поселений Всеволожского района, на территории заброшенного дома с тюрьмой два года проводились следственные действия. Какие именно — не уточнялось. Но есть подозрение, что это очень секретная информация.

«Следователи нашли подземный бункер. Они окончили все свои мероприятия и поручили нам ограничить доступ», — заявил Владимир Сидоренко.

Действительно, прямо на глазах корреспондентов 5-tv.ru и других изданий тюрьму засыпали песком. Попасть внутрь теперь невозможно.





Дело Шенгелии

Как стало известно редакции, несколько лет назад тюрьма проходила по громкому уголовному делу об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелия. И вот почему.

Предпринимателя в сентябре 2018-го расстреляли в собственном Mercedes в том же Всеволожском районе Ленобласти. Тело нашли с жуткими ранениями в голове в иномарке, скатившейся в кювет на Новоприозерском шоссе. По версии следствия, злоумышленник преследовал умысел избавиться от Бадри — авто было испещрено «дырами».

Подозреваемого задержали лишь спустя полгода. Им оказался некий слесарь Сергеев 1986 года рождения. В доме мужчины нашли автоматический пистолет Стечкина, подствольный гранатомет ГП-30, гранату, почти 200 патронов, армейский взрывпакет и другие виды оружия.

Мог ли предполагаемый убийца Шенгелии хранить что-нибудь интересное и в тайной тюрьме? Совершал ли он иные кровожадные преступления? А может, и вовсе держал в заточении других жертв? Пока на эти вопросы не готовы отвечать ни следователи, ни представители администрации региона.

Кого держали в бункере?

Несмотря на плохую славу о «частном бункере», никаких следов пребывания в нем людей в последние несколько месяцев найдено не было.

Кто и для кого строил тюрьму с крематорием — непонятно. Однако известна фамилия последнего владельца дома, на территории которого расположен тайный объект. По данным источника в Росреестре, это некий А. Эскобар, ранее зарегистрированный под именем А. Мкртычян.

5-tv.ru

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