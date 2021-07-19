В каком случае сбившая детей в Москве девушка может избежать сурового наказания?

Сбившая троих маленьких детей на пешеходном переходе в Москве Валерия Башкирова, не сможет избежать наказания за смертельное ДТП. Ей могут лишь уменьшить срок заключения, если она полностью примирится с пострадавшими, загладит вину и раскается. Об этом заявил заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.

Он отметил, что 19-летнюю виновницу трагедии отправили под домашний арест, так как на тот момент не было известно, скончается ли кто-то из участников ДТП или нет. Поскольку двое из трех детей умерли в больнице, квалификация преступления стала более тяжкой — Башкировой сейчас грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Адвокат уверен, что в ближайшее время девушке изменят меру пресечения.

«Судебная практика сложилась следующим образом: когда лицо признает свою вину, деятельно раскаивается в совершении преступления, заглаживает вину, ему вменяют наказание менее тяжкое, менее тяжелое. И в некоторых случаях оно не связано с лишением свободы. Но, с моей точки зрения, мы видели, как актер Михаил Ефремов все отрицал и получил почти максимальный срок из возможного. Я думаю, что в силу большого резонанса этого ДТП, даже если она будет возмещать ущерб, срок наказания для нее будет реальным», — заявил Краснов «Вечерней Москве».

Адвокат также указал на неоднократное изменение виновницей версий трагедии. Сначала Башкирова утверждала, что не заметила переходящих дорогу детей, так как отвлеклась на закрепленный на подставке телефон, позже заявила, что ее ослепило солнце. Краснов считает, что в связи с этим может повториться история с судом над Ефремовым, который неоднократно менял показания и называл новые причины аварии.

«Начала менять показания. То она смотрела в телефон, то ее теперь солнце ослепило, потом скажет, что инопланетяне пролетели мимо и заинтересовали. Какие-то другие версии видим, которые она пытается выдвинуть, чтобы была удобоваримая, а не то, что она смотрела что-то в телефоне. Но это все можно определить, посмотрев историю звонков, сообщений, посещений страниц. Так можно определить, правду она говорит или лжет», — пояснил адвокат.

Учитывая судебную практику по подобным делам, а также возраст виновницы, ей могут дать два-три года реального срока, считает Краснов.

«Не знаю, насколько сторона потерпевшей женщины примирится с женщиной, которая убила их детей. Страшнейшая трагедия. Детей не вернешь никакими раскаяниями, деньгами и извинениями. Надо вообще подумать, стоит ли сажать восемнадцатилетних за руль или нет. Если люди не понимают, как себя вести за рулем, не понимают ответственности», — резюмирует адвокат.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, московская прокуратура требует заключить под стражу Валерию Башкирову, проходящую в качестве подозреваемой по делу о наезде на детей. ДТП произошло на улице Авиаторов, в Солнцево, 16 июля. В аварии пострадали трое несовершеннолетних. Выжила только девятимесячная девочка. Предположительно, 19-летняя Башкирова, находящаяся за рулем автомобиля Mazda, не заметила группу людей, и на полной скорости влетела в них.

На данный момент женщине предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.