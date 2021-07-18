Прощать нельзя! Для сбившей детей в Москве девушки требуют сурового наказания

Московская прокуратура требует заключить под стражу девушку, проходящую в качестве подозреваемой по делу о наезде на детей. ДТП произошло на улице Авиаторов, в Солнцево, 16 июля. В аварии пострадали трое несовершеннолетних. Выжила только девятимесячная девочка.

По версии следствия, взрослые с подростками и младенцем в коляске переходили дорогу по пешеходному переходу, когда слева показалась Mazda. Предположительно, 19-летняя Валерия Башкирова не заметила группу людей. Иномарка на полной скорости влетела в детей, раскидав их словно кегли по обочине. Скрываться с места ЧП девушка не планировала.

«Женщине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Прокуратура требует переквалифицировать действия обвиняемой и изменить ей меру пресечения <…> в виде заключения под стражу», — говорилось в официальном сообщении ведомства.

Депутат Госдумы Вера Ганзя с позицией прокуратуры совершенно согласна. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru парламентарий отметила, что оставлять без внимания подобные инциденты преступно. Наказание должно быть соразмерно содеянному.

«Я не знаю обстоятельств этой трагедии. Тут надо разбираться, конечно. Но сам факт наезда вопиющий и нужно, конечно, принимать все меры для того, чтобы подобные происшествия исключить. Но, конечно, недостаточно (домашнего ареста — Прим. ред.)», — заключила Ганзя.

Депутат подчеркнула: если суд сделает снисхождение предполагаемой виновнице трагедии, число нарушителей вырастет в разы. Люди просто потеряют страх, уверена эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что известно о москвичке, устроившей смертельное ДТП с детьми.