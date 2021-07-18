Прощать нельзя! Для сбившей детей в Москве девушки требуют сурового наказания

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 1 020

Всего в жутком ДТП пострадало трое несовершеннолетних, но выжить удалось только одному. Прокуратура настаивает на тюремном заключении для предполагаемой виновницы аварии.

Прощать нельзя! Для сбившей детей в Москве девушки требуют сурового наказания

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Московская прокуратура требует заключить под стражу девушку, проходящую в качестве подозреваемой по делу о наезде на детей. ДТП произошло на улице Авиаторов, в Солнцево, 16 июля. В аварии пострадали трое несовершеннолетних. Выжила только девятимесячная девочка.

По версии следствия, взрослые с подростками и младенцем в коляске переходили дорогу по пешеходному переходу, когда слева показалась Mazda. Предположительно, 19-летняя Валерия Башкирова не заметила группу людей. Иномарка на полной скорости влетела в детей, раскидав их словно кегли по обочине. Скрываться с места ЧП девушка не планировала.

«Женщине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Прокуратура требует переквалифицировать действия обвиняемой и изменить ей меру пресечения <…> в виде заключения под стражу», — говорилось в официальном сообщении ведомства.

Депутат Госдумы Вера Ганзя с позицией прокуратуры совершенно согласна. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru парламентарий отметила, что оставлять без внимания подобные инциденты преступно. Наказание должно быть соразмерно содеянному.

«Я не знаю обстоятельств этой трагедии. Тут надо разбираться, конечно. Но сам факт наезда вопиющий и нужно, конечно, принимать все меры для того, чтобы подобные происшествия исключить. Но, конечно, недостаточно (домашнего ареста — Прим. ред.)», — заключила Ганзя.

Депутат подчеркнула: если суд сделает снисхождение предполагаемой виновнице трагедии, число нарушителей вырастет в разы. Люди просто потеряют страх, уверена эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что известно о москвичке, устроившей смертельное ДТП с детьми.

+20° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
74.17
-0.05 87.57
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:35
Авторы лучших проектов форума «Территория смыслов» получили гранты на 8 млн рублей
9:25
Прокуратура требует ужесточить обвинение сбившей детей в Москве студентке
9:19
Тест: Угадаете ли вы фильмы с Фаиной Раневской?
9:16
Первый спуск не удался: кран потопил яхту в Кронштадте
9:07
В России появится уникальный биочип для тестирования на COVID
8:58
В Екатеринбурге крыша ТЦ обрушилась из-за «залпового ливня»

Сейчас читают

Ислам Махачев — Тиаго Мойзес: результат, обзор и видео боя UFC Vegas 31 18 июля 2021 года
Украине после выхода статьи Путина предсказали «тяжелые времена»
Школьница устроила групповой интим с наркоманами на глазах у матери
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июля
Агенты скрывают страшное? Фанаты сравнили истории болезни МакSим и Началовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака