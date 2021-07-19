Энергетические целители: какие знаки зодиака наделены сверхспособностями?
Астрологи рассказали, кто с рождения обладает уникальным даром.
Фото: Depositphotos / agsandrew
Астрологи назвали четыре знака зодиака, представители которых наделены сверхспособностями. Энергия этих людей позволяет им лечить других и позитивно воздействовать на окружающих.
Овен
Представители этого знака зодиака очень заботливы и внимательны. Также они обладают мощной эмпатией, которая позволяет им чувствовать собеседника и верно понимать его «боль». Такой человек всегда будет стремиться оказать поддержку и помощь.
Рак
Природа наградила Раков развитой интуицией, которая позволяет им на расстоянии чувствовать проблемы других людей. Они - надежные союзники, которые могут разрушить любые препятствия на пути.
Девы
Девы очень настойчиво добиваются желаемых результатов и не бросают в беде окружающих. Их могут даже упрекнуть в гиперопеке, но это не остановит представителей данного знака зодиака, если они намерены помочь. Ради этого они могут даже поступиться своими делами.
Тельцы
Представители этого знака очень наблюдательны и поэтому редко допускают ошибки в своих расчетах. Тельцы всегда будут исходить из принципа «не навреди» по отношению к другим людям.
Ранее 5-tv.ru публиковал необычный гороскоп с упоминанием древнегреческих богов.
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