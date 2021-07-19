«Волосы зашевелились»: Мать Эскобара о наличии у него тайной тюрьмы под Петербургом

Мать Артура Эскобара , за которым числится участок во Всеволожском районе Ленобласти с построенной на нем настоящей тюрьмой, не смогла прокомментировать данную информацию и опровергла ее достоверность.

«Клянусь, ничего не известно мне. У меня волосы прям зашевелились от того, что вы рассказали. Такого просто быть не может», — заявила женщина.



Она утверждает, что ее сын никак не может быть собственником частной тюрьмы, иначе он обязательно сообщил бы ей об этом. При этом женщина категорически отказалась рассказывать какие-либо подробности о сыне и его делах, сказав, что он, возможно, «занимается ремонтом машин». Также она объяснила, откуда у ее сына такая необычная фамилия. По ее словам, фамилию она придумала сама, при этом никакой связи со знаменитым колумбийским наркоторговцем нет.

Ранее выяснилось, что участок в Ленобласти с обнаруженной на нем частной тюрьмой, по данным Росреестра, принадлежит 50-летнему петербуржцу по имени Артур Эскобар. До него владельцем территории был экс-сотрудник УФСИН, ушедший со службы в 2004 году.

Сам Эскобар до 2010 года носил фамилию Мкртчан, после чего сменил паспортные данные. У мужчины имеется несколько судимостей, в том числе за похищение человека. По информации 5-tv.ru, последние несколько лет Эскобар проживает в Германии.

К слову, мать владельца тайной темницы в Ленобласти тоже в прошлом была судима, в чем призналась, общаясь с журналистами. Женщина сказала, что привлекалась к ответственности по делу о несчастном случае на стройке. Также она заявила, что была гостем программы известного телеведущего Андрея Малахова, однако, когда и в связи с чем, умолчала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обнаружении частной тайной тюрьмы в Ленобласти. Бетонный бункер с несколькими камерами и крематорием находится под одним из заброшенных домов. Рядом с домом нашли баню с подземным ходом, ведущим к глубокому колодцу с печкой.