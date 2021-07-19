Глаза на мокром месте: сбившая троих детей автоледи дрожала в суде — видео
Валерии Башкировой грозит серьезный срок.
Фото, видео: Depositphotos / Voyagerix; 5-tv.ru
Валерию Башкирову, предварительно, сбившую троих детей на пешеходном переходе в Москве, доставили в Тверской суд. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео, на котором видно, как автоледи трясется во время заседания, ее глаза выглядят слегка опухшими, кажется, что с них вот-вот начнут капать слезы. Как сообщают адвокаты, девушке грозит сейчас от восьми до 15 лет лишения свободы - данный факт, безусловно, повлиял на ее моральное состояние.
16 июня Башкирова, ехавшая за рулем Mazda, сбила троих детей, проходивших по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчики пяти и четырех лет скончались в больнице. Четырехмесячную девочку сегодня выписали. Как призналась девушка, она отвлеклась на телефон.
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