Полуторагодовалая девочка из Петербурга съела виноград и умерла

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Егор Измалкин
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Врачи боролись за жизнь малышки в реанимации, но не смогли спасти.

Полуторагодовалая девочка из Петербурга съела виноград и умерла

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

Полуторагодовалая девочка, которая попала в одну из больниц Петербурга в тяжелом состоянии, скончалась после того, как съела виноград. Как стало известно 5-tv.ru, врачи несколько дней пытались реанимировать малышку, но спасти ее так и не удалось.

Инцидент случился вечером 17 июля. По словам 40-летней мамы девочки, признаки нарушения дыхания у дочери появились после того, как она проглотила виноградину. Ей сразу же вызвали скорую. Прибывшие медики достали из дыхательных путей ребенка ягоду, а затем госпитализировали. После реанимационных действий ребенок скончался.

Девочка проживала в неполной семье — с мамой и бабушкой. На учете в органах соцзащиты они не состояли. Точные причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как младенца заморозили и выбросили в мусорный бак под Красноярском.

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