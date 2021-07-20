Трудное детство, развод и онкология: что скрывает Борис Корчевников

Телеведущий Борис Корчевников часто откровенничает с гостями передачи «Судьба человека», но за пределами съемочной площадки он закрывается ото всех и не выносит личное на показ. А ведь знаменитость пережил немало бед.

Трудное детство

В детстве Борис не знал, что такое полная дружная семья. Его отец — худрук Московского драматического театра имени Пушкина Вячеслав Орлов — бросил жену и сына. Мать Корчевникова Ирина — заслуженный работник культуры РФ. Она сказала маленькому Боре, что папа ушел, потому что он «плохо себя вел». После этого мальчик изо всех сил старался быть лучшим. Он всегда надеялся, что отец передумает и вернется к ним. Но судьба распорядилась так, что с папой Борис встретился лишь в 13 лет, а в 2015 году он проводил родителя в последний путь. На маму Корчевников не злится. Он понимает женщину, но помнит все подзатыльники, которые получал в детстве.

Instagram @b.korchevnikov

Неудачный брак

Борис Корчевников — верующий христианин. Семья для таких людей — самое важное в жизни. При этом со своим избранником обязательно нужно обвенчаться. Все это у телеведущего было. Корчевников был женат на актрисе Анне-Сесиль Свердловой. Ее Борис встретил в церкви. Брак продлился восемь лет. Точная причина, по которой союз распался — неизвестна.

Сам Корчевников говорил, что Анна сделала для него очень много: она его вводила и укореняла в церкви. Он называл экс-возлюбленную «самой красивой девочкой на свете». Борис не раз говорил, что развод — это как «оторвать веточку, которая уже приросла. Больно на всю жизнь».

Что сейчас происходит в личной жизни звезды — тайна. Однажды во время записи очередной программы «Судьба человека» он сказал, что готовится стать папой. После этого в интернете появились фотографии, на которых Борис стоит возле роддома. Фолловеры предположили, что он приехал на выписку своего ребенка, но никаких объяснений от Корчевникова не последовало.

Онкология и потеря слуха

Проблемы со здоровьем у Бориса Корчевникова были всегда. Он неоднократно признавался, что в детстве перенес менингит, в юности — множество травм. Но самое страшное случилось со звездой в 2015 году. Врачи обнаружили у него опухоль ушного нерва. К счастью, она оказалась доброкачественной, но операция не прошла бесследно. Корчевников начал терять слух. Он проходил лечение за границей, но ситуация становится только хуже. Сам ведущий не скрывает, что теперь плохо слышит. Но предпочитает лишний раз не говорить о проблемах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алиса Мон раскрыла правду о болезни Корчевникова.