«Как свинья»: Виктория Боня возмущена поведением избалованной дочки

Виктория Боня возмущена поведением избалованной дочки

Экс-участница «Дома-2» и блогер Виктория Боня возмущена поведением избалованной дочки Анджелины. Об этом сообщило издание Super.ru.

Очередная словесная перепалка между звездной мамой и подростком произошла во время съемок одного из роликов для соцсетей. Причиной мини-скандала стала очередная просьба Анджелины купить ей брендовую вещь. Боня, услышав новый запрос дочери, посоветовала ей начать самой зарабатывать на свои дорогостоящие хотелки.

В ответ на упреки в свой адрес Анджелина заявила, что раз папа ее не балует, то это должна делать мама, так как именно она когда-то нашла такого жадного мужчину. Между тем Виктория также пожаловалась подписчикам не только на огромные траты дочери, но и на ее хамское поведение.

«Как я у тебя записана? Как „Свинья“? „Pork“ в переводе с английского — это свинья. У тебя мама — свинья, папа — свинья», — добавила Боня, отметив, что бабушка при этом записана в телефоне Анджелины нежно и с эмодзи сердечки.

Блогер, по ее словам, не раз говорила бывшему возлюбленному, предпринимателю Алексу Смерфиту, о плохом поведении их общего ребенка. Однако тот не видит в капризах Анджелины ничего плохого. Он также в курсе, как записан у нее в телефоне, однако считает это креативным.

Ранее Анджелина, которой в этом году исполнилось 14 лет, сказала, что против того, чтобы ее мать рожала еще одного ребенка.

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