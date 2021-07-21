Зороастрийский гороскоп для всех 29 знаков зодиака

Астрология берет свое начало в зороастрийской системе. Именно из нее вышли все последующие астрологические течения и направления. Календарный цикл зороастрийского гороскопа составляют 32 года. Каждый из них обладает уникальным символом — тотемным животным. Этот покровитель определяет качества и характер человека, влияет на его жизненные приоритеты и ценности.

Примечательно, что такой календарь начинается с 21 марта. Согласно учению, люди которые родились в феврале и марте попадают под влияние тотемов предыдущего и последующего года их рождения.

Лисица (1901, 1933, 1965, 1997)

В год лисицы важное значение имеют любые мелочи и случайности. Это животное обладает острым умом и способностью различать интриги. Большинство людей, родившихся в эти годы, обречены на странные судьбы. Их жизнь не будет размеренной и монотонной. Этих людей отличает хитрость, ловкость и маневренность. Они умеют выкручиваться из любых ситуаций.

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Дельфин (1902, 1934, 1966, 1998)

Эти люди являются идеалистами по жизни. Они умеют искренне вдохновляться чем-либо и чаще всего поступают мудро. Очень проницательны и способны отличить добро от зла. Имеют творческие наклонности и любят философствовать. Чаще всего их поведение бывает загадочным для окружающих. Они успевают наблюдать за всем вокруг и оказывать помощь нуждающимся. Не боятся трудных задач и проблем на своем пути.

Вепрь (1903, 1935, 1967, 1999)

Люди, которые родились с тотемом вепря, отличаются отважностью. Они крайне решительны и почти не испытывают чувство страха, с чем бы ни столкнулись. Это — прирожденные лидеры, которые всегда четко знают свои желания. Очень целеустремленные и с большим запасом терпения. Умеют прислушиваться к чужому мнению и оказывать поддержку.

Сова (1904, 1936, 1968, 2000)

Люди, рожденные с тотемом совы, комфортнее всего живут по собственному графику. Они могут проспать весь день, но бодрствовать ночью. Зачастую, это замкнутые люди, имеющие склонности к мистике. В целом их жизнь полна загадок и странностей. Проявляют себя чаще всего там, где их искренне поддерживают.

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Сокол (1905, 1937, 1969, 2001)

Рожденные в эти годы люди — птицы высокого полета. Они могут быть прекрасными организаторами. При этом крайне импульсивны в выражении своих мыслей и идей. Способны многого достичь в жизни, всегда стремятся получить больше, не жалея для этого сил и времени.

Олень (1906, 1938, 1970, 2002)

Это знак высшей силы и символ духовного восхождения. Люди с этим тотемом обладают особым даром проницательности, которая позволяет им отличить правду от лжи. Этот тотем предполагает гордость, смелость и стремительность. Иногда могут чувствовать одиночество и впадать в замкнутое состояние. Любят новое и всегда готовы к риску. Они никогда не останавливаются и достигают немалых высот.

Баран (1907, 1939, 1971, 2003)

Этих людей оберегают ушедшие предки. Они всегда будут ставить семью и традиции на первое место. Чаще всего представляют собой уравновешенных и спокойных людей. Стремятся всегда реализовывать свои идеи и достигать поставленных целей. Для них жизненно важно вовлечь как можно больше людей в свои дела.

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Мангуст (1908, 1940, 1972, 2004)

Люди, рожденные с тотемом мангуста, нацелены на творчество как в своих внутренних утверждениях, так и в окружающем их мире. По жизни они ловкие и активные, умеют подыграть в нужный момент. Всегда будут отстаивать свою правду и биться за нее до конца. Не терпят фальшь и предательство. Им по душе преданность, честность и открытость. Чаще всего они хорошие и надежные друзья.

Волк (1909, 1941, 1973, 2005)

Это очень активные и целеустремленные личности. Они — настоящие борцы по жизни и способны преодолеть любые препятствия. Не могут усидеть на месте и всегда жаждут приключений и путешествий. Хорошо эрудированы и образованы, способны покорить любого умением преподнести себя. С достоинством представляют свою семью и чтят семейные традиции.

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Аист (1910, 1942, 1974, 2006)

Это странники по жизни, которые не могут жить без путешествий и смены обстановки. При этом, они крайне молчаливы и «сами себе на уме». Стараются избегать шумных компаний и с большим энтузиазмом предпочтут провести время с семьей. Они всегда рассчитывают только сами на себя и не выставляют свои эмоции напоказ. Чаще всего они однолюбы, которые в отношениях всегда будут брать инициативу для урегулирования разногласий.

Паук (1911, 1943, 1975, 2007)

В зороастрийской системе паук — это символ абсолюта. Его восемь лапок означают стороны света, а паутина трактуется как знак мироздания. Это крайне целеустремленные люди — они никогда не отступят от намеченного плана. При этом, отличаются скромностью и сдержанностью, воспринимают все близко к сердцу. Не позволят окружающим вывести их из себя и всегда поставят на место обидчиков.

Змея (1912, 1944, 1976, 2008)

Рожденные в эти годы находятся под покровительством змеи. Люди с таким тотемом отличаются мудростью, гибкостью и способностью выкрутиться из любой ситуации. Они наделены аналитическими способностями и имеют предрасположенность к мистическим способностям. Их непросто обмануть и подчинить себе. При полном взаимопонимании с человеком готовы открыться и поделиться сокровенным.

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Бобер (1913, 1945, 1977, 2009)

Характерные черты людей, рожденных в этот период, — гостеприимство, внимательность, запасливость, аккуратность и трудолюбие. Они отличаются стойкостью и железной волей. Оптимисты по жизни. Они никогда не позволят себе расстраиваться из-за пустяков. Являются эстетами и ценителями комфорта. Предпочитают активные действия и не остановятся из-за каких-либо препятствий.

Черепаха (1914, 1946, 1978,2010)

Хоть они и медлительные по жизни, но обладают мощной уверенностью в собственных силах. Не могут жить без цели и всегда следуют за ней. Их неспешность убережет от многих ошибок и позволит добиться признания в глазах окружающих. Они отличаются внимательностью и выносливостью, а также преданностью в отношениях. Всегда помогут советом и будут приветливы даже в напряженных ситуациях.

Сорока (1915, 1947, 1979, 2011)

Рожденные в этот год — бойкие и волевые личности. У них хорошо подвешен язык, любят общение и реализуют себя через отношения. Они способны найти решение к любой задаче и потому легко добиваются успеха. Могут делать несколько дел одновременно и обладают логическим мышлением. Они изворотливы и подвижны, любят активные виды деятельности и не смогут сидеть на месте без дела.

Белка (1916, 1948, 1980, 2012)

Рожденные под тотемом белки очень подвижные люди, которые способны много трудиться и не уставать. В своих устремлениях чаще всего они выбирают семью и традиционные ценности. Склонны к депрессиям и приступам меланхолии. Консерваторы по жизни и будут отстаивать свои интересы, а также убеждения перед всеми.

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Ворон (1917, 1949, 1981, 2013)

Всегда предельно серьезны и не любят подчиняться. Не любят проявление насилия, доминирования и властности. Предпочитают свободу мыслей и действий, зачастую в брак вступают уже в зрелом возрасте. Даже если встретят надежного партнера, все равно будут держать его на расстоянии от себя. Они гордые и не позволят себе жить за чужой счет. Отличаются уверенностью и независимостью.

Петух (1918, 1950, 1982, 2014)

Рожденные под тотемом петуха — прекрасные борцы и реформаторы. Они способны разглядеть во всем разнообразии прекрасное и оценить это по достоинству. Они не мыслят себя без детей и семьи. Являются надежными спутниками. Их жизнелюбию и внутренней энергии можно только позавидовать. Эти люди — обладатели грандиозных планов и надежд. Любят быть в центре внимания.

Бык (1919, 1951, 1983, 2015)

Представители этого тотема всегда нуждаются в поддержке, мотивации и заботе. Они уважаемы в обществе и проявляют себя как честные, бескорыстные и добрые люди. При этом они достаточны ранимы и всегда будут трепетно относится к своим идеалам и ценностям. Очень переживают за родных и близких и ради них готовы пойти на многое.

Барсук (1920, 1952, 1984, 2016)

Очень запасливые и аккуратные люди, которые с трепетом хранят домашний очаг. Они заботливые и расчетливые, никогда не позволят тратить себе лишнего. Очень работоспособные и всегда готовы к переменам в жизни. Умеют хранить секреты, а также обладают прирожденным даром психолога и легко устанавливают связь с окружающими.

Верблюд (1921, 1953, 1985, 2017)

Люди, которые склонны к аскетизму и спокойствию. Очень выносливы и трудолюбивы. Они разумно распределяют свои силы между всеми сферами жизни. Способны находить верные решения и добиваться желаемого. Достаточно самодостаточны и уверены в себе, знают себе цену и никогда не дадут в обиду себя и свое окружение.

Еж (1922, 1954, 1986, 2018)

Беспокойные и непредсказуемые люди, которых отличает повышенная целеустремленность. Они способны быстро реагировать на изменение любых ситуаций и мгновенно ориентируются на новшества в жизни. При этом они достаточно тихие и не любят устраивать шум. У них прекрасная зрительная память и талант докапываться до истины. Умеют прощать другим недостатки.

Лань (1923, 1955, 1987, 2019)

Рожденные под тотемом лани очень грациозны и обладают изящной походкой. Они консервативны и сдержаны, элегантны и чаще всего всегда спокойны. Умеют достигать поставленных целей и всегда с достоинством преодолевают трудности и препятствия. Для них жизненно необходимо самовыражение и творчество. Терпеть не могут тиранию и давление в свой адрес.

Слон (1924, 1956, 1988, 2020)

Это спокойные и уравновешенные личности, консерваторы по своей сути. Для достижения своих целей способны преодолеть любые препятствия на пути. Они — хранители устоев и традиций. Верные союзники, партнеры и друзья. Предпочитают не торопиться и не любят суету вокруг себя.

Конь (1925, 1957, 1989, 2021)

Выносливые и верные люди, которые ценят справедливость и искренность. Они смелые, отважные и целеустремленные. Любят природу и спорт. Всегда будут отстаивать свою правду, честь и достоинство. Способны пойти наперекор любому, кто попытается встать у него на пути. Всегда имеют личное мнение на все случаи жизни.

Гепард (1926, 1958, 1990, 2022)

Люди этого тотема просчитывают каждый шаг наперед. Они способны чувствовать и предугадывать опасность, при этом, зачастую будут бесстрашны в любой ситуации. Они обладают острым умом и решительностью, которая неподвластна никаким влияниям внешнего мира. Они никогда не идут на поводу у эмоций, а руководствуются взвешенными решениями. Честные и благородные бойцы.

Павлин (1927, 1959, 1991, 2023)

Эти люди отличаются веселым нравом и умением играть любую роль. Являются многоликими и непредсказуемыми личностями. Всегда стремятся реализовать свой творческий потенциал и никогда не довольствуются малым. Ценят не только материальные ценности, но и духовные. Хотя, всегда стараются окружить себя красивыми и дорогими вещами.

Лебедь (1928, 1960, 1992, 2024)

Рожденные под тотемом лебедя слывут бескорыстными и верными людьми. Они очень доверчивые и открытые. Однако, повлиять на их мнение будет крайне сложно, так как они всегда убеждены в своей правоте. Со стороны выглядят очень погруженными в себя, хотя они с интересом относятся с окружающим. Отличаются верностью и привязанностью к близким людям.

Рысь (1929, 1961, 1993, 2025)

Очень непредсказуемые и хитрые люди, достаточно грациозны и изворотливы. Активно проявляют себя во многих сферах жизни. Стараются максимально реализовывать свои желания. Очень оптимистичные и энергичные натуры. Могут быть прекрасными критиками благодаря аналитическому складу ума.

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