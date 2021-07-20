Любить до смерти: чем может быть опасен для здоровья секс в жару?

Эти летом аномальная жара бьет все температурные рекорды, показатели превышают норму в среднем на десять градусов. И если для жителей африканских стран эта жара является привычным явлением и никак не повлияла бы на их уклад и распорядок дня, то обитатели средней полосы России вынуждены подстраиваться под новые условия абсолютно во всех сферах жизни, даже в интимной.

По словам сексолога Александра Полеева, при жаре следует сократить количество всех физических нагрузок, в категорию которых попадает и секс.

«Сексуальные действия и сам половой акт в силу своих особенностей представляют собой серьезный физический труд. На каждое движение требуется прикладывать усилия. Во время этого процесса в напряжении находятся все основные органы и системы жизнеобеспечения человека», — рассказал специалист.

Как подчеркнул эксперт, если молодой организм легко может справиться с перегрузкой, то для людей более старшего возраста секс на аномальной жаре может быть не просто опасен для здоровья, но и смертелен.

«Сегодня масса мужчин после 50 в больших городах живут активной сексуальной жизнью. Занятие сексом в жару очень опасно, и мы видим смертельные случаи от инфарктов и инсультов, полученных прямо во время полового акта. У нас в этом году такого не много, но четыре года назад во Франции, когда была жара в 40 градусов, за две недели произошло около 70 смертей прямо во время секса. В основном, это были мужчины после 60 лет», — привел доводы Александр Полеев.

Специалист добавил, что если все же человек решился на столь отчаянный и рискованный шаг, как секс в жару, то ему следует соблюсти все меры, чтобы избежать перегрева. Прежде всего, пить больше холодных жидкостей.

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