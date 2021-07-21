Как рождаются слухи о состоянии МакSим? — отвечает представитель певицы

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Оксана Тарасова
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По словам Яны Богушевской, врачи клиники, где находится исполнительница, не могут быть причастны к распространению сплетен и ложных домыслов.

Как рождаются слухи о состоянии МакSим? — отвечает представитель певицы

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Представитель певицы Марины Максимовой (МакSим) Яна Богушевская рассказала, как в сети и прессе появляются слухи о состоянии здоровья знаменитости. По ее словам, подозрения на врачей, которые борются за жизнь исполнительницы, не падают. В появлении на страницах различных изданий ложной информации медики точно не виноваты, утверждает Богушевская.

Как отметила представитель знаменитости, она каждый день находит все новые фейк-новости, которые настолько абсурдны, что развеивают сомнения в вероятности «слива» данных. Эти «выдумки и бред» Богушевская рекомендует фанатам не воспринимать в серьез.

«Больница большая, что-то, может, где-то услышали и обсуждают между собой. Не удивлюсь, если и с журналистами общаются. Но это точно не лечащие врачи Марины. У нас нет оснований не доверять врачам. С телефоном в реанимацию вообще нельзя заходить, да и если Марину кто-то сфотографирует, этого человека элементарно вычислят. Мы имеем дело с профессиональными врачами, которым даже в голову не придет этим заниматься», — цитирует РИА Новости агента Максимовой.

МакSим госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 15 июня. Через четыре дня ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а вскоре перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — организма насыщают кислородом через кровь.

Несколько тестов на коронавирус, которые певица сделала перед тем, как оказалась в больнице, были отрицательными. Медицинские эксперты, исходя из открытых данных о здоровье Максимовой, полагают, что шанс на исцеление есть, однако гарантий на благополучный исход не дает никто.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, представитель МакSим обнадежила ее фанатов намеком на хорошие новости.

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