Сергей Жорин: Избившая семилетнего сына Стаса Пьехи могла ранее нападать на людей

Супруга футбольного судьи Владислава Безбородова Ирина могла применять насилие к людям и до инцидента с семилетним сыном певца Стаса Пьехи. Об этом 5-tv.ru рассказал адвокат Сергей Жорин.

«После того, как эта история получила резонанс, со мной и с рядом журналистов стали связываться люди, которые пострадали от действий этой женщины. Мы сейчас эту информацию проверяем. Также ее предоставим в правоохранительные органы. Если эта информация подтвердится, то дело приобретет совсем другой оборот», — пояснил юрист.

Накануне сын Стаса Пьехи был госпитализирован после серьезного конфликта. Бывшая жена певца Наталия Горчакова отдыхала в коттеджном поселке Рощино под Петербургом. Ничего не предвещало беды, как вдруг соседка, Ирина Безбородова, проявила агрессию по отношению к ее семилетнему наследнику.

«Петя задружился с их средним ребенком, но оказался „не того разлива“, и мама семьи громко заявила, чтобы с ним не общались. Петя обиделся и не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать. Он проткнул карандашом их надувной бассейн», — рассказала она.

Также от рук женщины пострадала бабушка Пети. Она попала в травматологию. Сын Пьехи сейчас с мамой находятся в больнице в Сестрорецке. Мальчика обследуют врачи. У него диагностировали сотрясение мозга. Как писал 5-tv.ru ранее, жена Стаса Пьехи опубликовала видео, в котором рассказала о госпитализации сына.