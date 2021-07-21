В «Векторе» оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян

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Карина Исхакова
Эксклюзив 1 101

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал 5-tv.ru, каковы шансы распространения страшного инфекционного заболевания среди людей.

Фото, видео: Depositphotos / SURZet; meds.ru; 5-tv.ru

В «Векторе» оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал 5-tv.ru, каковы шансы распространения инфекционного заболевания среди людей. По словам доктора медицинских наук, в данным момент заболевание не представляет опасности. Ситуация может измениться, если вирус в результате мутации получит возможность передаваться от человека к человеку.

«На Земле оспа людей полностью уничтожена при помощи вакцинации, в природе ее больше нет. Но есть оспа обезьян, наиболее близкая к человеческой. И есть вероятность, что в результате мутации она превратится в человеческую. Это будет плохо, потому что все население уже много лет не вакцинируют», — рассказал доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Оспа обезьян — инфекционное заболевание, которые впервые выявили в 1958 году. В большинстве случаев им заражались жители Африки в возрасте до 16 лет. Летальные случаи составляли порядка десяти процентов.

За последние десять лет было выявлено большее случаев заражения оспой обезьян, чем за предыдущие. Так, на прошлой неделе вирус выявили у одного жителя США, вернувшегося из Нигерии, пишет РИА Новости. Для Штатов этот случай стал первым после почти 20-летнего перерыва.

Тем не менее регулярные случаи заражения оспой обезьян обнаруживают по всему миру. В Великобритании было выявлено три случая в этом году, еще столько же в 2018-м. В Сингапуре обнаружили одного заболевшего в 2019 году. Также один случай инфицирования был выявлен в 2018-м в Израиле.

Ранее 5-tv.ru писал, что Центр «Вектор» планирует зарегистрировать новую вакцину от оспы уже в этом году.

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