Мама Стаса Пьехи впервые высказалась об избиении внука

Мать певца Стаса Пьехи, российская эстрадная певица и ведущая Илона Броневицкая, неоднозначно высказалась об избиении своего семилетнего внука. Она оказалась не в курсе подробностей случившегося с ее родными.

«Сын Пьехи — это к Пьехе. Он знает что-то, он и скажет. Я не свидетель. Сейчас вот только еду. Я просто была в отъезде, сейчас еду в Москву. Не могу ничего сказать, меня застала эта история не дома. Приеду, поговорю со Стасиком», — сказала Броневицкая в беседе с News.ru.

Напомним, что инцидент, участниками которого стали сын и теща Стаса Пьехи и жена футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина случился накануне в одном из коттеджных поселков под Петербургом. Конфликт между соседями закончился дракой и госпитализацией наследника артиста. Мальчик получил сотрясение мозга и другие травмы. Сейчас он находится в больнице.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владислав Безбородов прокомментировал неприятную ситуацию, в которой оказалась его жена. Безбородова разозлило поведение супруги и он выгнал ее из дома, назвав истеричкой.