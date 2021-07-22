Стали известны последние данные о состоянии певицы МакSим
В социальных сетях распространилась информация, что певице стало хуже. Представитель звезды отреагировала на эти данные.
Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov
Стали известны последние данные о самочувствии певицы МакSим. Как сообщила в беседе с 5-tv.ru представитель Яна Богушевская, состояние звезды остается стабильно тяжелым.
Накануне в соцсети распространилась информация, что якобы артистке стало хуже. Источники ссылались на результаты компьютерной томографии МакSим. Однако, как уточнила Яна Богушевская, достоверной информации по поводу медицинских анализов знаменитости размещено быть не может, так как соответствующие данные журналистам никто из осведомленных лиц никто не передает.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, представитель МакSим обнадежила ее фанатов намеком на хорошие новости.
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