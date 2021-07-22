Стали известны последние данные о состоянии певицы МакSим

Стали известны последние данные о самочувствии певицы МакSим. Как сообщила в беседе с 5-tv.ru представитель Яна Богушевская, состояние звезды остается стабильно тяжелым.

Накануне в соцсети распространилась информация, что якобы артистке стало хуже. Источники ссылались на результаты компьютерной томографии МакSим. Однако, как уточнила Яна Богушевская, достоверной информации по поводу медицинских анализов знаменитости размещено быть не может, так как соответствующие данные журналистам никто из осведомленных лиц никто не передает.

МакSим госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 15 июня. Через четыре дня ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а вскоре перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — организма насыщают кислородом через кровь.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, представитель МакSим обнадежила ее фанатов намеком на хорошие новости.