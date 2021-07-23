Семилетний сын Стаса Пьехи на днях пострадал в конфликте с соседкой, ребенка госпитализировали. Причиной раздора стал бассейн, в который мальчик якобы воткнул карандаш.

Специалист интернет-магазина по продаже бассейнов в интервью с NEWS.RU рассказал, в какую сумму может обойтись ремонт изделия марки Bestway (именно такой был у агрессивной соседки).

По словам специалистов, для приведения товара в порядок достаточно приобрести подходящие заплатки — шесть штук стоят 100 рублей, а также клей для резины. Необходимо просто слить воду и восстановить целостность емкости. Никаких сложностей не должно возникнуть, так как дыра от карандаша явно небольшая.

Суммарная стоимость компонентов для ремонта бассейна не превышает двух сотен рублей. Ремонт бассейна, по мнению эксперта, займет не более получаса, причем большая часть времени уйдет, чтобы заново наполнить его водой.

Напомним, семилетний сын певца пострадал, когда отдыхал с родственниками в коттеджном поселке Рощино. Мальчик обиделся на соседей и воткнул карандаш в их надувной бассейн. Соседке Ирине Безбородовой это настолько не понравилось, что во время скандала она схватила ребенка и швырнула на землю. Маленького Петра увезли в больницу с сотрясением мозга и многочисленными ушибами.

Следственный комитет и прокуратура заинтересовались инцидентом. Интересы Пьехи в суде будет представлять звездный адвокат Сергей Жорин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько стоит бассейн, из-за порчи которого между соседями произошла ссора.