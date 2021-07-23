«Так себе юмор»: Жорин рассказал, что грозит гитаристу «Чайфа» за вранье по делу Пьехи

Гитарист группы «Чайф» Владимир Бегунов стал невольным участником скандала с избиением сына Стаса Пьехи. Артисту постоянно названивали журналисты с просьбой прокомментировать ситуацию, принимая его за футбольного арбитра Вячеслава Безбородова, чью жену обвиняют в нападении на подростка. Музыкант в беседе с представителями СМИ в сатирической манере заявил, что выгнал даму сердца из дома после инцидента и назвал ее «истеричкой». Теперь его, похоже, «затаскают по судам».

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru адвокат семьи Пьехи Сергей Жорин окрестил ситуацию одним словом — «скотство». Юрист считает, что ложными сведениями Бегунов навредил не только себе и поиздевался над участниками дебоша, но и унизил самого Безбородова.

Жорин напомнил, что помимо проблем в семье у футбольного арбитра много работы, требующей повышенной концентрации. Учитывая шквал негатива, свалившийся на Вячеслава после якобы его заявлений о «расставании с агрессивной женой», сложно представить, в каких условиях приходится трудиться.

«Если Безбородов посчитает это целесообразным, иск о защите чести и достоинства он в праве подать и потребовать как опровергнуть недостоверно распространенные сведения, так и возместить нравственные, моральные страдания, причиненные вот этой так называемой шуткой», — пояснил юрист.

Сергей Жорин заметил, что в России за подобные провокации в тюрьму не сажают. А вот штраф за нарушение статьи КоАП РФ лихому артисту вполне могут назначить.

«Так себе юмор», — считает звездный адвокат.

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Ранее 5-tv.ru рассказал, как чувствует себя сын Стаса Пьехи после нападения жены футбольного арбитра.