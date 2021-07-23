«На связи в формате 24/7»: Как Стас Пьеха переживает ситуацию с избиением сына?

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Егор Измалкин
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Диджей и модель Наталия Горчакова ухаживает за наследником после того, как на него напала жена известного футбольного судьи.

«На связи в формате 24/7»: Как Стас Пьеха переживает ситуацию с избиением сына?

Фото: instagram.com @ wolfieha

Певец Стас Пьеха, семилетний сын которого пострадал после нападения жены футбольного судьи Владислава Безбородова, находится на связи со своей экс-супругой — диджеем и моделью Натальей Горчаковой. Певец навещал семью незадолго до происшествия — как раз в том коттеджном поселке под Петербургом.

«Сейчас он с нами на связи в формате 24/7. Мы хотим справедливости, чтобы подобные ситуации никогда не повторялись», — рассказал она ФАН.

Известно, что Пьеха и Горчакова заключили брак в марте 2013 года. Спустя год у них родился сын Петр. Чуть позже супруги расстались, однако оба продолжают воспитывать ребенка.

Как писал 5-tv.ru, конфликт, участниками которого стали сын и теща Стаса Пьехи, а также жена футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина случился несколько дней назад под Петербургом. Потасовка между соседями закончились дракой и госпитализацией наследника артиста с сотрясением мозга и другими травмами. СК РФ возбудил уголовное дело.

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