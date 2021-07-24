Жорин рассказал о судьбе бассейна, из-за которого избили сына Стаса Пьехи

Адвокат семьи Стаса Пьехи Сергей Жорин рассказал, что стало с бассейном Ирины Безбородовой, который проткнул карандашом семилетний сын певца Петя.

«Дырка была небольшая. Сейчас есть видео: бассейн функционирует. Его достаточно легко было починить — просто пластырем заклеить эту дырку и все. То есть там никаких проблем нет, этот бассейн уже починили. По-моему, они это сделали своими силами», — сообщил Жорин в беседе с NEWS.RU.

Звездный адвокат добавил, что мама пострадавшего от рук супруги футбольного арбитра предлагала возместить семье Безбородовых ущерб. Но Ирина ответила на эту идею дракой.

«После того когда Петя это сделал, его мама предложила Безбородовой либо починить бассейн, либо возместить ущерб. Но Безбородова встретила это предложение агрессивно — мы видели это все на видео», — подытожил Жорин.

Напомним, семилетний сын певца пострадал, когда отдыхал с родственниками в коттеджном поселке Рощино. Мальчик обиделся на соседей и воткнул карандаш в их надувной бассейн. Соседке Ирине Безбородовой это настолько не понравилось, что во время скандала она схватила ребенка и швырнула на землю. Маленького Петра увезли в больницу с сотрясением мозга и многочисленными ушибами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько стоит бассейн, из-за порчи которого между соседями произошла ссора.