День вневременья: как изменить свою судьбу в лучшую сторону 25 июля?

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Елизавета Мареныч
Эксклюзив 2 492

Астролог рассказала, как правильно формулировать заветные желания в особенное время.

Фото, видео: Depositphotos / chaioj

Вселенная уготовила несколько приятных сюрпризов на наступившую неделю. Но самый яркий из них — день, когда можно изменить свою судьбу к лучшему при помощи работы со временем. Это 25 июля, или День вне времени, рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru астролог и экстрасенс, Светлана Проскурякова.

По ее словам, если мысли человека в большей степени устремлены в будущее, можно провести следующий ритуал. Магическая техника заключается в визуализации заветных желаний, касающихся разных сфер жизни — любви, карьеры, денег, здоровья или творчества.

«Необходимо задать себе временной срок — лучше всего год — и представить себя через год человеком, который получил желаемое. Если вы это все сделаете, тогда будущее будет восприниматься не с тревогой, а скорее с надеждой», — пояснила Светлана Проскурякова.

Астролог также добавила, что бывают и другие моменты, когда человек зациклен на какой-то неприятной ситуации из прошлого. Она может быть связана с несчастной любовью или неудачами в карьере.

«В этот день можно попробовать сделать следующее. Представьте эту ситуацию: можете ее зарисовать или написать на бумаге про нее и сожгите на свече. Таким образом у вас освободится путь для движения вперед», — заключила эксперт.

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