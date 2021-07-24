Как при помощи смены номера мобильного телефона изменить будущее?

|
Мария Евстигнеева
1 487

Нумерологи объяснили значение каждой из цифр.

Как при помощи смены номера мобильного телефона изменить будущее?

Фото: depositphotos / stockasso

Нумерологи утверждают, что все цифры, которые нас окружают, могут повлиять на судьбу и удачу в жизни. Так, даже номер мобильного телефона оказывает огромное влияние на его владельца. Поэтому специалисты рекомендуют тщательнее подходить к его выбору и учитывать свое «магическое число». Чтобы его получить, необходимо складывать цифры, составляющие дату рождения, до тех пор, пока не получится однозначное.

Согласно рекомендациям нумерологов, получившееся число обязательно должно входить в номер телефона. Что касается значения остальных цифр, то их привел Rsute.ru для тех, кто хочет полностью расшифровать свой номер мобильного телефона или изменить, ориентируясь на данные экспертов.

Единица

Если эта цифра входит в номер вашего мобильного телефона, скорее всего вы — открытый, общительный человек, который не боится завязывать новые знакомства.

Двойка

Двойка является оберегом от всех возможных неудач и даже плохого самочувствия. Для тех, у кого в номер входит эта цифра, не понадобится никакой талисман.

Тройка

Тройка увеличивает творческий потенциал, помогает привлечь успех в работе и в учебе. Уберегает от плохого настроения и неблагоприятных событий.

Четверка

Четверка сулит удачу тем, кто мечтает о бизнесе и горит собственным делом.

Пятерка

Пятерка притягивает удачу и положительные эмоции. Помогает продвинуться по карьерной лестнице целеустремленным людям.

Шестерка

Шестерка помогает развивать терпение, улучшает настроение, избавляет от негатива.

Семерка

Семерка придает уверенности и сил для достижения собственных целей. Помогает во всех начинаниях.

Восьмерка

Восьмерка притягивает любовь и улучшает финансовое состояние. Помогает улучшить самочувствие и настроения.

Девятка

Девятка привлекает удачу и защищает от проблем со здоровьем. Помогает обладателю принимать верные решения на своем пути.

Ранее 5-tv.ru писал, как Черная Луна в знаке Близнецы повлияет на людей.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
73.77
0.08 86.85
-0.07
Сильная энергия: в какие дни августа легче всего повлиять на судьбу?

Последние новости

20:03
Сильная энергия: в какие дни августа легче всего повлиять на судьбу?
19:40
От «Машины времени» до Scorpions: каким был творческий путь Алексея Мускатина?
19:22
Третий этап российской серии кольцевых гонок проходит на «Игоре Драйв»
19:10
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 июля по 1 августа
18:55
«Нельзя играть с этим»: Саша Черно назвала свою версию причины смерти Фриске
18:41
Поцелованные солнцем: может ли пигментация привести к развитию рака кожи?

Сейчас читают

«Вольфсбург» — «Монако» — 1:2, результат товарищеского матча, 24 июля 2021 года
На юг Африки пришли рекордные морозы
Камеры сняли убийство замначальника уголовного розыска в Ставрополе
«На связи в формате 24/7»: Как Стас Пьеха переживает ситуацию с избиением сына?
«Она обязательно поправится»: Певице МакSим стало наконец-то лучше

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака