«Как будто умер Beatles»: Названа причина смерти основателя «Ласкового мая» и «Руки вверх!»

Смерть одного из первых русских музыкальных продюсеров и организаторов концертов Алексея Мускатина стала большим потрясением для всего шоу-бизнеса. Кажется, что с человеком, поставившим на ноги многих популярных артистов, ушла целая эпоха. Мускатин работал с таким группами как «Ласковый Май», «Кар-Мэн», «Руки Вверх», «Револьверс» «Диамант и такими исполнителями как Сергей Чумаков, Сергей Челобанов, Ирина Салтыкова.

В интервью 5-tv.ru его коллега Андрей Разин рассказал, что предшествовало смерти продюсера. Оказывается, у него была диагностирована лейкемия (рак крови). Мускатин готовился к операции. Однако спасти его врачам так и не удалось.

«Леша до последних дней перед операцией чувствовал себя хорошо. Мы собрали сумму денег. У него такая же болезнь, как у моей второй жены Натали — лейкемия. Но Наташа живая, Слава Богу. Я его подбадривал. Мы с ним постоянно были на проводе. Я очень благодарен артистам и всем звездам, которые приехали поддержать», — признался Разин.

Продюсер «Ласкового мая» отдельно отметил вклад Мускатина в продвижение группы и создании теплой атмосферы в коллективе.

«Алексей Мускатин входит в число пяти таких титанов, которые создавали современный шоу-бизнес. До работы с нами многих артистов даже никто не знал. <…> Алексей был наиболее подготовленный продюсер, он родил огромное количество людей, он сделал огромное количество фестивалей. Он поднял столько звезд. В последнее время у него на студии записывал свои песни. Он всегда тепло отзывался о группе „Ласковый май“. Был им, как отец», — признался Андрей.

Разин добавил, что смерть Мускатина для него — потеря легенды, которую можно сравнить лишь со смертью звезд мирового масштаба.

«Это трагедия страшная. Для меня, как будто умер Beatles. Человек, который все это придумал это со мной. Все руками мы создавали», — заключил продюсер «Ласкового мая».