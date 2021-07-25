Основная версия жесткой посадки Ан-28 в тайге вызвала вопросы к пилотам

Стали известны новые подробности расследования жесткой аварийной посадки самолета Ан-28 в Томской области.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал 5-tv.ru, что стало причиной отключения сразу двух двигателей воздушного судна. Эксперты считают, что к остановке моторов привело их обледенение.

При этом, по словам собеседника издания, пилоты не включали противообледенительную систему. Теперь героям, которые 16 июля спасли жизни всех, кто находился на борту, придется объяснить, почему они не включили данную систему, или по какой причине она могла не сработать.

«Если двигатели прекратили работу по причине обледенения, а противообледенительные системы были отключены при полете в зоне повышенной облачности, то пилот свидетельствовал против себя, когда говорил о причине отказа двигателей», - объяснил источник.

Также авиакомпанию «Сибирская легкая авиация» проверят на нарушение режима труда. Экипаж Ан-28 менее чем за сутки выполнил десять полетов, общая продолжительность которых составила более 12 часов. При этом после первых трех вылетов пилоты отдыхали меньше трех часов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Томской области совершил аварийную посадку самолет Ан-28 компании «Сибирская легкая авиация», направлявшийся из города Кедровый в Томск. По словам экипажа, у машины отказали оба двигателя одновременно. Пилоты совершили настоящее чудо, сумев посадить воздушное судно в непроходимых сибирских болотах. На борту Ан-28 находились 19 пассажиров, включая детей, и три члена экипажа. Все остались живы.