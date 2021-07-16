После жесткой посадки Ан-28 в Томской области госпитализировали двух человек

|
Егор Измалкин
1 067

Самолет приземлился в пятницу, 16 июля. После аварийной посадки он перевернулся на крышу. В самолете находились 19 человек, чудом никто не погиб.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Жесткая посадка Ан-28 в Томской области

Двух человек с борта Ан-28, совершившего аварийную посадку в Томской области, госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Два человека госпитализированы после жесткой посадки Ан-28 в Бакчарском районе — пилот и пассажир», — рассказали агентству.

Самолет компании «Сибирская легкая авиация», летевший из города Кедровый в Томск, пропал с радаров вскоре после того, как поднялся в воздух. На его борту находились 19 человек, в том числе дети. Позже воздушное судно было найдено спасателями. Все люди, находившиеся в самолете, выжили.

По факту крушения Ан-28 следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Ранее 5-tv.ru публиковал запись последних переговоров пилотов Ан-28 с авиадиспетчерами.

Тема:
Жесткая посадка Ан-28 в Томской области
17 июл
Кадры изнутри самолета Ан-28, совершившего аварийную посадку в Томской области
17 июл
«Бах, и все»: пассажирка Ан-28 рассказала о жесткой посадке самолета под Томском
16 июл
Запись последних переговоров пилотов Ан-28 с авиадиспетчерами
16 июл
«Отказ двух двигателей»: пилот жестко севшего самолета о причине ЧП под Томском
16 июл
Запись переговоров диспетчеров, когда Ан-28 пропал с радаров в Томской области
16 июл
Момент взлета самолета Ан-28. Через несколько минут он совершит жесткую посадку
16 июл
«Это чудо!» — заслуженный летчик РФ о выживших в упавшем в Томской области Ан-28
16 июл
Пилот Ан-28 рассказал о самочувствии после жесткой посадки под Томском
16 июл
«Все у нас здорово»: пассажирка сняла видео на фоне рухнувшего под Томском самолета
16 июл
Эксклюзивное видео с места жесткой посадки самолета Ан-28 под Томском

Читайте также

+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
74.17
-0.05 87.57
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:14
Мажорка? Что известно о москвичке, устроившей смертельное ДТП с детьми
12:09
Российский фильм получил гран-при на Каннском кинофестивале
11:55
Видео: гроб с телом Петра Мамонова вынесли из Донского монастыря
11:38
Яблоку некуда упасть: поцеловать гроб умершего от СОVID Мамонова пришли сотни фанатов
11:17
Муж Бородиной жеманно похвастался навязчивым вниманием поклонниц
11:02
Фото: мужчина разбился при падении дельтаплана в Белгородской области

Сейчас читают

Губерниев оценил новое фото российской биатлонистки Куклиной в бикини
Петра Мамонова проводили в последний путь продолжительными овациями
Мужчина ударил полицейского по лицу на входе в мечеть в Москве
Рунический гороскоп на неделю с 19 по 25 июля для всех знаков зодиака
Яблоку некуда упасть: поцеловать гроб умершего от СОVID Мамонова пришли сотни фанатов

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака