После жесткой посадки Ан-28 в Томской области госпитализировали двух человек

Двух человек с борта Ан-28, совершившего аварийную посадку в Томской области, госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Два человека госпитализированы после жесткой посадки Ан-28 в Бакчарском районе — пилот и пассажир», — рассказали агентству.

Самолет компании «Сибирская легкая авиация», летевший из города Кедровый в Томск, пропал с радаров вскоре после того, как поднялся в воздух. На его борту находились 19 человек, в том числе дети. Позже воздушное судно было найдено спасателями. Все люди, находившиеся в самолете, выжили.

По факту крушения Ан-28 следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Ранее 5-tv.ru публиковал запись последних переговоров пилотов Ан-28 с авиадиспетчерами.