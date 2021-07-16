После жесткой посадки Ан-28 в Томской области госпитализировали двух человек
Самолет приземлился в пятницу, 16 июля. После аварийной посадки он перевернулся на крышу. В самолете находились 19 человек, чудом никто не погиб.
Фото, видео: 5-tv.ru
Двух человек с борта Ан-28, совершившего аварийную посадку в Томской области, госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Два человека госпитализированы после жесткой посадки Ан-28 в Бакчарском районе — пилот и пассажир», — рассказали агентству.
Самолет компании «Сибирская легкая авиация», летевший из города Кедровый в Томск, пропал с радаров вскоре после того, как поднялся в воздух. На его борту находились 19 человек, в том числе дети. Позже воздушное судно было найдено спасателями. Все люди, находившиеся в самолете, выжили.
По факту крушения Ан-28 следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
Ранее 5-tv.ru публиковал запись последних переговоров пилотов Ан-28 с авиадиспетчерами.
- 17 июл
- Кадры изнутри самолета Ан-28, совершившего аварийную посадку в Томской области
- 17 июл
- «Бах, и все»: пассажирка Ан-28 рассказала о жесткой посадке самолета под Томском
- 16 июл
- Запись последних переговоров пилотов Ан-28 с авиадиспетчерами
- 16 июл
- «Отказ двух двигателей»: пилот жестко севшего самолета о причине ЧП под Томском
- 16 июл
- Запись переговоров диспетчеров, когда Ан-28 пропал с радаров в Томской области
- 16 июл
- Момент взлета самолета Ан-28. Через несколько минут он совершит жесткую посадку
- 16 июл
- «Это чудо!» — заслуженный летчик РФ о выживших в упавшем в Томской области Ан-28
- 16 июл
- Пилот Ан-28 рассказал о самочувствии после жесткой посадки под Томском
- 16 июл
- «Все у нас здорово»: пассажирка сняла видео на фоне рухнувшего под Томском самолета
- 16 июл
- Эксклюзивное видео с места жесткой посадки самолета Ан-28 под Томском
Читайте также
32%
-0.05 87.57
-0.26
Нашли ошибку?