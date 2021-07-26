Стешу Маликову застали в Москве в обнимку с хоккеистом Капризовым

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Егор Измалкин
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Дочь певца давно подозревают в романе с игроком НХЛ.

Стешу Маликову застали в Москве в обнимку с хоккеистом Капризовым

Фото: Instagram @steshamalikova

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефанию заметили с молодым хоккеистом НХЛ Кириллом Капризовым в Москве. Несмотря на совместные снимки, они не спешат подтверждать слухи о серьезных отношениях.

Пара, как сообщает StarHit.ru, гуляла на Большой Никитской. Там знаменитости обнимались и не скрывали взаимной симпатии. Сами они еще не делились с совместными фото в соцсетях.

Instagram @kirillkaprizov_97_

Известно, что в начале июля Стефания отправилась в отпуск на Алтай, откуда публиковала фото в своем Instagram. Снимки с похожими пейзажами в личном блоге демонстрировал и хоккеист.

Сближение Маликовой со спортсменом произошло вскоре после ее расставания с сыном миллиардера Владимира Груздева. Однако Капризов также является обеспеченным молодым человеком — не так давно он вошел в состав американского клуба «Миннесота Уайлд».

Как писал 5-tv.ru ранее, Кирилл Капризов рассказал о том, что у него появилась девушка из России.

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