«Глаза мамины»: Шепелев впервые показал лицо сына от Фриске крупным планом

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Мария Евстигнеева
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Телеведущий объяснил, что ранее не публиковал фотографии девятилетнего Платона, чтобы защитить его.

«Глаза мамины»: Шепелев впервые показал лицо сына от Фриске крупным планом

Фото: www.globallookpress / Valery Lukyanov

Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые опубликовал снимки своего девятилетнего сына от Жанны Фриске — Платона, — сделанные крупным планом. Фотографии отец выложил в Instagram.

Шепелев объяснил, что не выкладывал ранее фото старшего ребенка из-за желания защитить его от пристального внимания, а также хотел дарить ему любовь и заботу, не вынося это на публику.

«Прошло время, и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик, очень достойный и светлый. И я рад познакомить вас с ним», — подписал совместные фотки с сыном Шепелев.

 
 
 
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Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

Дмитрий рассказал в интервью порталу Hello, что любит проводить время вместе с сыном и старается чаще его брать с собой по делам. Несмотря на свой юный возраст, Платон тоже очень занятой мальчик. Отец организовал его досуг вне школы образовательными занятиями, среди которых игра на гитаре, теннис, репетиторство и катание на скейтборде. Шепелев отмечает, что все занятия Платону по душе, и он, как родитель, не заставляет его что-либо делать принудительно.

Красочные снимки не остались без внимания среди подписчиков телеведущего. Многие отмечали, что мальчик похож сразу на обоих родителей.

«Привет, Платон. Ты взял всю красоту своих родителей. Будь счастлив»;

«Глаза мамины»;

«Красавчик. Похож на тебя»;

«Красавчик, с папой одно лицо. Пусть у него в жизни все будет хорошо. Успехов ему и удач», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему сын Жанны Фриске не общается с бабушкой и дедушкой.

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