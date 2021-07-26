«Называют мутантом»: Арбенина о последствиях дважды перенесенного СОVID-19

Рок-звезда Диана Арбенина дважды перенесла коронавирусную инфекцию, но даже не знала об этом. Все дело в том, что заболевание у нее протекало бессимптомно — без утраты обоняния и способности чувствовать вкус или высокой температуры. Обратиться к врачу ее заставила мигрень. К счастью, у артистки не было серьезных осложнений.

«У нас с братом интересная история. Он приехал из Индии в январе 2020-го. Говорит, что чуть не умер вместе с женой. Тогда еще не говорили о ковиде, а люди уже болели», — рассказала Арбенина в интервью WomanHit.

Артистка заявила, что если бы знала о наличии у себя заболевания, то не скрывала бы этого и осталась бы дома на карантине.

«Все было нормально. Но потом у меня дико заболела голова. Я еще подумала, что мигрень — эдакая барская болезнь. Ничего подобного! У тебя она включается утром и не выключается, спасают только обезболивающие на 15 минут», — поделилась 47-летняя рок-звезда.

Арбенина хотела вакцинироваться от COVID-19, однако медики пока попросили ее повременить с этим из-за большого количества антител в крови.

«В июне меня начинает кумарить. Я думаю, ну что такое? И опять сдаю кровь. Думала, заболела. Тем более, у нас был сольник на Дворцовой (площади - Прим. ред.) в Питере. Подумала, что там подхватила. Так вот, после сдачи крови у меня оказалось 200% антител. Говорят, что я болела во второй раз», — рассказала Диана.

Артистка отметила, что ее коллеги по цеху смеялись над ней и называли «киборгом» и «мутантом». Сейчас же говоря о своем самочувствии, она признается, что у нее начали садиться связки на фоне отсутствия нагрузки. Так, по ее словам, выражаются последствия перенесенного заболевания.

«Я себя чувствую так, как будто у меня было концертов 30. Появилась быстрая утомляемость. Но я держусь», — отметила Арбенина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что организаторам концерта Арбениной грозит миллионный штраф.